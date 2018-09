Nhóm đi ôtô đột nhập biệt thự, bắn con Bí thư huyện

Phát hiện nhóm người đột nhập vào nhà, Bí thư Huyện uỷ Đức Hòa (Long An) cùng con trai chống trả thì bị chúng nổ súng, tấn công.

Ông Võ Thanh Liêm - Phó Bí thư huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An - cho biết, rạng sáng 30/12, nhóm 4 người đi ôtô đến trước nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa. Trong đó, hai người trèo qua hàng rào vào trong nhà ông Út.

Con trai ông Út nghe tiếng động chạy xuống xem thì bị nhóm này khống chế, đe dọa. Bí thư huyện ra hỗ trợ con trai, chống trả. Bỏ chạy ra ngoài, một tên đã nổ súng rồi cùng đồng bọn lên ôtô chạy ngược về thị trấn Đức Hòa.

Biệt thự của Bí thư huyện ủy bị đột nhập.

Viên đạn trúng mạn sườn con trai ông Út. Ngoài ra, trong lúc xô xát, ông Út bị thương ở tay.

Làm việc với Công an tỉnh Long An, ông Út cho biết thời điểm nhóm người đột nhập khoảng 2h sáng. Trong hai kẻ đột nhập có người nói giọng miền Bắc, súng bắn đạn cao su, khi họ thoát ra ngoài chiếc ôtô phóng vụt đi ngay sau đó. Chủ nhà cho đây là nhóm trộm.

Cửa sổ bên hông ngôi biệt thự được cho là nơi 2 người đột nhập vào trong, ít nhất 2 người khác chờ ở chiếc ôtô đậu bên ngoài.

"Chúng tôi chỉ hay chuyện khi thấy rất nhiều cảnh sát đến nhà ông Út. Trước đấy không nghe tiếng súng", hàng xóm của Bí thư Út cho hay.

Căn biệt thự của ông Út không lớn, nằm trên tỉnh lộ 825, xã Hòa Khánh Đông và đối diện UBND xã Hòa Khánh Nam.

Công an và Viện KSND tỉnh Long An đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất một số camera an ninh ở khu vực xảy ra vụ nổ súng.

VnExpress