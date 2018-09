Nhóm 1937cn lên tiếng sau vụ sân bay bị tin tặc khống chế

Một ngày sau khi hệ thống thông tin tại sân bay Nội Bài, Tây Sơn Nhất bị tấn công, nhóm hacker của Trung Quốc lên tiếng phủ nhận.

Chiều qua, hệ thống màn hình và loa phát thanh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công. Nhiều hành khách đang làm thủ tục hốt hoảng khi thấy các màn hình thông tin chuyến bay bất ngờ thay đổi thành những thông tin kích động, xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về Biển Đông. Hệ thống phát thanh của sân bay cũng phát đi những thông điệp tương tự.

Trang web của Vietnam Airlines cũng bị thay đổi nội dung, để lại dấu vết là nhóm hacker 1937cn đã thực hiện nội dung này. Đồng thời, thông tin của hơn 400.000 thành viên Golden Lotus bị tung lên mạng.

Thông báo bằng tiếng Trung trên trang chủ của 1937cn.

Hôm nay, trang web của nhóm hacker 1937cn xuất hiện thông báo đầu tiên về vụ việc. Nhóm này phủ nhận việc liên quan đến sự cố tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

"Về sự kiện sân bay Việt Nam bị tấn công hôm qua, tổ chức liên tục bị chỉ trích và quy chụp. Điều này không hợp lý, thiếu tính khoa học", trang web của 1937cn thông báo.

Tuy nhiên, 1937cn không nhắc đến cuộc tấn công vào trang web của Vietnam Airlines đã ghi tên của nhóm tin tặc này diễn ra gần như cùng thời điểm vào chiều qua.

Đánh giá về tuyên bố của 1937cn, chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc cho biết, "cách thức tấn công vào hệ thống thông tin sân bay chiều qua là thường thấy ở các vụ tấn công mạng của hacker Trung Quốc. Tin tặc tới từ quốc gia này cũng thường có truyền thống khoe khoang về thành quả của mình, nhất là với các sự việc gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc 1937cn phủ nhận, nhiều khả năng là do nhóm này không làm thật hoặc vì một lý do khác".

Trong một diễn biến khác, trên tài khoản Facebook của nhóm 1937cn xuất hiện một số thông điệp bằng tiếng Việt với nội dung cảnh cáo như: "Các bạn đi quá giới hạn cho phép rồi, nên dừng lại hành động của các bạn lại trước khi quá muộn". Tuy nhiên, cũng có một số lời bình luận, chửi bới, thể hiện sự quá khích.

Trước đó, khi sự cố tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất diễn ra, giới bảo mật trong nước đã khuyến cáo mọi người nên bình tĩnh, không nên vội vã tiến hành tấn công đáp trả hacker Trung Quốc khi mà mọi việc chưa rõ ràng, vì có thể làm xấu hình ảnh của cộng đồng hacker Việt Nam.

Chiều qua, các quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines phải xử lý thông tin khách hàng thủ công.Toàn bộ màn hình, mạng nội bộ đã bị tắt.

Trong thông cáo phát đi lúc 20h tối qua, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Nam cùng các đơn vị có liên quan đang phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) - Bộ Công an để phối hợp xử lý.

Cục Hàng không Việt Nam cũng phối hợp với Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chỉ đạo các cảng hàng không, cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát an ninh hàng không, đặc biệt là các khu vực có màn hình tivi; rà soát các khu vực nhạy cảm nhằm ngăn chặn vụ việc tương tự.

Giới chức Việt Nam chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về thủ phạm gây ra vụ tấn công vì "cần thời gian xác minh".

Video hành khách ùn ứ tại sân bay Nội bài tối qua:

Hành khác xếp hàng chờ ở bay tại nội bài

Theo VnExpress