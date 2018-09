Nhiều trường ở Thanh Hoá không thể khai giảng do bị lũ phá huỷ

Một số trường khai giảng chung ba cấp học hoặc lùi đến ngày 8/9 sau khi cơ sở vật chất bị phá hủy và ngập bùn.

Trường Tiểu học Trung Sơn (huyện Quan Hoá) hôm nay vẫn khai giảng theo đúng kế hoạch song gộp chung với trường THCS, mầm non và được tổ chức ở hội trường của UBND xã.

Cơn lũ chiều 30/8 khiến ngôi trường bên sườn đồi gần như bị xóa sổ. Khu nhà 6 phòng học khang trang bị đổ sập, vùi lấp cùng nhiều đồ dùng học tập, trang thiết bị. Ngôi nhà hai tầng còn lại cũng sập một phần, không có khả năng sử dụng.

Trường THCS Tam Chung (huyện Mường Lát) bị cơn lũ quét hôm 30/8 phá huỷ.

Thầy Hắc Xuân Phúc, Hiệu trường trường Tiểu học Trung Sơn, cho hay trường có 315 học sinh, trong đó điểm chính là hơn 260 em. Do không còn phòng học nên sau ngày khai giảng, nhà trường sẽ phải mượn khu nhà điều hành của đơn vị thi công Nhà máy thủy điện Trung Sơn tổ chức dạy học tạm một thời gian.

"Chưa biết khi nào mới có trường mới", thầy Phúc nói.

Theo thầy Phúc, hầu hết giáo viên công tác ở trường đều xa nhà, chủ yếu ở lại trường nhưng giờ khu nhà nội trú cũng bị hư hại nên trước mắt thầy cô sẽ ở trọ trong nhà dân.

Các trường học tại xã Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát, cũng chung hoàn cảnh. Thầy Hoàng Lê Thành, Hiệu trưởng Tiểu học Tam Chung, cho biết toàn bộ khu nhà hiệu bộ, thư viện với tất cả sách vở, tài liệu, giáo án bị ngập trong bùn. Các điểm trường lẻ thuộc Tiểu học Tam Chung đều bị ảnh hưởng bởi trận lũ, trong đó điểm trường Suối Phái bị nặng nhất, bùn ở đây vẫn còn ngập 1/2 khu nhà. Hôm nay, nhiều điểm trường lẻ ở xã Tam Chung không khai giảng.

Điểm trường chính Tiểu học Tam Chung cũng hư hỏng nặng nề.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 36 điểm trường trên địa bàn tỉnh này bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 24 điểm ngập sâu trong nước, 10 điểm trường bị sạt lở đất và hai nhà bán trú cho học sinh và giáo viên bị sập hoàn toàn...

Mường Lát là huyện bị thiệt hại nặng nhất, nhiều ngôi trường ở các xã Tam Chung, Trung Lý, Pù Nhi... bị hư hỏng nặng.

Trưởng phòng Giáo dục huyện Mường Lát, Mai Xuân Giang, cho hay dù thiệt hại nặng nề do mưa lũ, song các trường vẫn chủ động phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Theo đó, các đơn vị chủ động khai giảng gộp ba cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) tại một điểm trường chính có cơ sở vật chất bị thiệt hại nhẹ nhất. Đối với học sinh mầm non, tiểu học ở các khu lẻ trong các bản vùng sâu, vùng xa, nơi phòng học bị phá hủy hoàn toàn, nhà trường có thể cho học sinh tạm nghỉ, không phải đến điểm trường chính dự khai giảng để đảm bảo an toàn.

Điểm trường Khu Lìn (Tiểu học Trung Lý 2) không thể khai giảng đúng lịch do bị đất đá vùi lấp.

Hiện còn một số điểm trường chưa liên lạc được do bị chia cắt hoàn toàn sau lũ. Các trường mầm non, tiểu học và THCS xã Mường Chanh do đường sá hư hỏng, một số bản bị cô lập, học sinh không thể tập trung đến trường nên lùi thời gian khai giảng sang ngày 8/9.