Nhiều tin đồn tìm thấy xác chị Huyền

Sáng nay, sau tiếng hô 'thấy xác rồi' nhiều người đổ xô về chân cầu Yên Lệnh. Tin đồn tìm thấy xác nạn nhân phẫu thuật thẩm mỹ lan nhanh.

Sáng 29/10 một người dân chài phát hiện bao tải nổi lên mặt sông Hồng, dưới chân cầu Yên Lệnh (nối tỉnh Hưng Yên và Hà Nam), giạt về địa phận tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, ông này không vớt lên.

Nghi trong đó có xác chị Lê Thị Thanh Huyền, người phụ nữ đi phẫu thuật làm đẹp tại Thẩm mỹ viện Cát Tường bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt phi tang từ tối 19/10, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội Dương Văn Giáp và Phó phòng Cảnh sát đường thủy Nguyễn Văn Cương đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra. Cả nghìn người người dân hiếu kỳ cũng đổ xô về đây.

Tuy nhiên, chiều nay, nhà chức trách địa phương đã phủ nhận việc tìm thấy xác chị Huyền tại đây. Lãnh đạo của một đơn vị công an đang phụ trách tìm kiếm xác chị Huyền cũng cho hay chiếc bao tải "không liên quan" tới vụ án do bác sĩ Tường gây ra.

Trong suốt cả tuần qua, cũng đã có nhiều thông báo phát hiện xác chết trên các nhánh của sông Hồng, trong nhiều trường hợp nghi là chị Lê Thị Thanh Huyền. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến nơi thì đều xác định không phải, trong đó có cả các trường hợp là nam giới hoặc các vụ án vừa xảy ra.

Tại khu vực chân cầu Thanh Trì (Hà Nội), người nhà nạn nhân vẫn kiên trì tổ chức tìm kiếm. Ảnh: Hữu Nam

Kể từ sáng nay, sau một tuần nỗ lực tìm kiếm, gia đình chị đã Huyền dừng việc thuê thợ lặn mò xác chị ở khu vực chân cầu Thanh Trì - nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khai đã phi tang bệnh nhân tử vong. Thay vào đó, họ thuê 3-4 thuyền của dân chài liên tục đi dọc bờ sông hy vọng thấy xác nổi lên. Trong khi đó, hàng nghìn người dân hiếu kỳ vẫn đổ về đây theo dõi việc tìm kiếm.

Dù vậy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra không bỏ cuộc. Hiện vẫn có 10 thợ lặn tìm kiếm xác chị Huyền dọc từ đầu cầu Thanh Trì (Hà Nội) đến cầu Yên Lệnh (Hưng Yên). Tướng Chung nhận định khả năng lớn nhất là chị Huyền bị ném xuống sông theo lời khai của nghi can Tường vì ngoài tài liệu điều tra còn có nhân chứng về việc này. Người đứng đầu Công an Hà Nội cho biết, không còn cách nào khác tìm xác nạn nhân ngoài biện pháp mò lặn, thả câu: “Chúng tôi quyết bằng mọi giá phải tìm được xác nạn nhân”.

Ông cho hay theo tổng kết kỹ thuật hình sự thế giới, với người chết đuối thường 5-7 ngày xác sẽ nổi lên, điều này tùy thuộc vào điều kiện thời tiết nóng hay lạnh. Tuy nhiên, với những trường hợp xác bị ném, có thể phải từ 18 đến 25 ngày mới nổi.

Theo một số chuyên gia luật hình sự, trong vụ án này tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở để xác định bị can đã phạm tội Giết người nên việc tìm thấy thi thể nạn nhân không còn là điều kiện bắt buộc.

Vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường đã khiến dư luận bàng hoàng. Hàng loạt các đơn vị chức năng đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc. Hôm qua, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Bộ Y tế, ngành y tế Hà Nội xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan và chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến thừa nhận thấy “đau đớn, xót xa và nặng nề” về vấn đề y đức.

Nhóm phóng viên