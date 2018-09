Nhiều sinh viên tham gia ổ massage kích dục đồng tính

Hằng tháng, mỗi nhân viên kiếm được khoảng 15 triệu đồng, nếu ngoại hình tốt, chiều khách hay cặp 'đại gia', thu nhập còn cao hơn nhiều.

Thời gian gần đây nhiều dịch vụ massage kích dục không chỉ có các tiếp viên nữ mà còn nhiều tiếp viên nam với ngoại hình bắt mắt, sẵn sàng phục vụ khách đồng tính nam, hay các quý bà thừa tiền, thiếu tình… Trong số này có cả những nam sinh tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng.

Số nhân viên bị tổ công tác Công an phường Nguyễn Trung Trực kiểm tra đưa về cơ quan công an để làm rõ, trong đó có người là sinh viên.

Tướng Văn Lâm (sinh năm 1990, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) quy tụ được một số nam thanh niên đến từ các tỉnh, thành ngoài Hà Nội hay những sinh viên tốt nghiệp nhưng chưa xin được việc làm có hoàn cảnh khó khăn cùng hoạt động massage, tẩm quất cho các khách hàng hầu hết là đồng tính nam.

Để hút khách, Lâm và các nhân viên sẵn sàng phục vụ khách từ A đến Z. Tránh bị cơ quan chức năng phát hiện ra quán massage, tẩm quất kích dục nam do Lâm làm chủ có địa chỉ tại số 12C phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội), Lâm chỉ cho quảng cáo dịch vụ của mình trên các diễn đàn, hay mạng xã hội dành cho "giới tính thứ ba".

Trên diễn đàn có tên “ngaytho…”, quán massage của Lâm được quảng bá bằng tên gọi “Spa Shopboy Hà Nội”, kèm theo những chỉ dẫn cụ thể địa chỉ quán và số lượng nhân viên, sẵn sàng để khách lựa chọn. Nếu khách muốn nhân viên đến tận nơi phục vụ, quán có thể đáp ứng được hết mọi nhu cầu.

Dịch vụ còn cung cấp nhân viên nam đi tour theo ngày. Khách hàng có thể trực tiếp liên lạc với số điện thoại đã đăng hoặc tài khoản Zalo, Viber do Lâm quản lý. Cùng với những lời quảng cáo “có cánh”, và một số bình luận "mồi nhử", quán massage này ngày một đông khách.

Quán massage, tẩm quất thuê tại 12C Hàng Than không treo biển nhưng vẫn đông khách đến

Bà Nguyễn Thị Hát nhà ở phố Hàng Than, gần quán massage của Lâm cho biết những người hàng xóm như bà cũng chỉ nghĩ đây là nhóm sinh viên, hoặc là những người đi làm thuê nhà ở chung, bởi quán này không có biển hiệu gì hết. Sau một thời gian họ để ý thấy, những người đến đây chỉ có nam giới, cả già lẫn trẻ. Qua những biểu hiện bất thường của khách, nhất là các nam giới có giọng điệu ẽo ợt, người dân mới phản ánh tới cơ quan công an.

Đại úy Hoàng Ngọc Tuyên, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực thông tin, quán massage kích dục đồng tính nam của Spa Shopboy do Tướng Văn Lâm thuê nhà và tổ chức hoạt động từ khoảng tháng 7/2016. Tuy nhiên, quán không hề có biển hiệu hay giấy phép kinh doanh.

11h ngày 19/8, tổ công tác CAP Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) kiểm tra căn nhà đang được thuê để mở quán massage "chui" này. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện ngoài Lâm còn có một số nam thanh niên tỉnh ngoài, có dấu hiệu massage kích dục cho khách nam đồng tính.

Tổ công tác thu giữ 4 quyển sổ ghi chép các khoản thu - chi, giao dịch với khách và nhiều bao cao su đã sử dụng. Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận mở quán massage, thuê sinh viên làm nhân viên phục vụ khách. Số nhân viên của quán massage cũng khai nhận khi khách đến tẩm quất, massage (chủ yếu là người đồng tính) có nhu cầu kích dục, các nhân viên của quán sẵn sàng phục vụ.

Nếu các dịch vụ trên được thực hiện tại quán thì khách phải trả trực tiếp cho Lâm 400 nghìn đồng, còn tiền boa cho nhân viên trực tiếp làm cho khách thì tùy sự nhiệt tình và độ “yêu quý” của khách. Ngoài ra, nếu khách muốn nhân viên đến tận nhà phục vụ hay đến nhà nghỉ ngủ qua đêm thì phải trả mức phí từ 500 đến 700 nghìn đồng.

Đại úy Nguyễn Công Thành, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trục, Công an quận Ba Đình cho biết, dưới vỏ bọc dịch vụ thư giãn chuyên nghiệp kín đáo, an toàn, quán massage chuyên phục vụ cho người đồng tính nói trên nhanh chóng thu hút khách hàng. Bên cung cấp dịch vụ có thu nhập hấp dẫn, trong khi khách hàng được thỏa mãn nhu cầu, điều đó khiến cho dịch vụ massage dành cho người đồng tính nam ngày càng phát triển.

Trên mạng, không khó để có thể tìm thấy thông tin và hình ảnh của các nhân viên nam sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về sinh lý.

Nguyên, nhân viên của quán Spa Shop Boy Hà Nội đã tốt nghiệp đại học, ra trường không kiếm được việc làm nhưng vẫn bám trụ ở Hà Nội. Trong một lần đi chơi, Nguyên “bắt sóng” được với bạn đồng tính và được giới thiệu về đầu quân cho Lâm.

Nguyên cho biết, bình quân mỗi tháng trừ các chi phí thì mỗi nhân viên thu về khoảng 15 triệu đồng, có những nhân viên có ngoại hình tốt và chiều được khách, hay cặp được với đại gia thì thu nhập còn cao hơn nhiều. “Tuy nhiên, việc cặp với các đại gia đồng tính nhiều tiền thật nhưng nguy hiểm lắm, vì những người này thường ghen kinh khủng”, Nguyên cho hay.

Đồng nghiệp của Nguyên tên Đăng cũng chia sẻ, tất cả bắt nguồn từ nhu cầu cần được giải tỏa của người đồng tính, cùng với đó là cuộc sống khó khăn của những nam thanh niên trẻ tuổi nên những người như Đăng không ngại ngần lao vào những công việc như vậy. “Khi đã sa chân vào nghề này cũng khó có thể dứt ra, 'đâm lao phải theo lao thôi'", Đăng nói.

Theo lời các nhân viên massage nói trên, những người đồng tính như Nguyên hay Đăng thì chỉ thích phục vụ khách đồng tính nam. Tuy nhiên, để tăng thu nhập thì ngay cả những phụ nữ có tuổi, có nhu cầu quan hệ tình dục, các nhân viên cũng sẵn sàng phục vụ.

Theo An Ninh Thủ Đô