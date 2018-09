Nhiều người ở Phú Yên có ba ba hình mặt người

Liên tiếp những ngày qua, nhiều người dân ở Phú Yên đã bắt hoặc mua được những con ba ba có hình lạ.

Ngày 6/8, ông Đỗ Như Thái ở thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa, Phú Yên) cho biết vừa mua một con ba ba, trên mai có hình mặt người, nặng 300 gam. Từ khi biết tin ông đang nuôi con ba ba lạ, mỗi ngày có hàng trăm người hiếu kỳ tìm đến xem. Ông Thái cho biết sẽ tặng con ba ba này cho các đơn vị bảo vệ động vật hoang dã để nghiên cứu và bảo tồn.

Con ba ba nhà ông Thái trên mai có hình giống mặt người. Ảnh: Lê Huỳnh

Tương tự, ông Nguyễn Văn Lâm ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An cũng đang sở hữu một con ba ba trên mai có hình như mặt người. Ông Lâm cho biết con ba ba lạ ông đang nuôi do một người bạn bắt được tại một con sông xã An Định, huyện Tuy An, sau đó tặng lại.

Trước đó, người đầu tiên tình cờ mua được con ba ba có hình mặt người trên mai là ông Nguyễn Nông ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Hiện tượng kỳ thú này đã thu hút hàng nghìn người hiếu kỳ đến xem từ hơn 20 ngày qua.

Lê Huỳnh