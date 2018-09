Nhiều kẻ kích động công nhân biểu tình phản đối Trung Quốc

Nhiều kẻ kích động đã lợi dụng, xúi giục công nhân đốt nhà xưởng, hành hung bảo vệ và chuyên gia của nhiều doanh nghiệp.

Hàng nghìn công nhân tập trung trước cổng các doanh nghiệp Trung Quốc để phản đối việc nước này hạ đặt giàn khoan trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Ảnh: Nguyệt Triều.

Sáng 13/5, với cờ tổ quốc trên tay, khoảng 7.000 công nhân công ty giày Thông Dụng, phường An Phú, TX Thuận An (tỉnh Bình Dương) bắt đầu cuộc tuần hành từ trụ sở công ty qua nhiều tuyến đường và hô vang khẩu hiệu phản đối việc Trung Quốc ngang ngược lắp đặt giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Nhiều công nhân khẳng định chỉ trở lại làm việc sau khi Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam. Theo các công nhân, doanh nghiệp mà công nhân đình, lãn công là của Trung Quốc hoặc Đài Loan có ban giám đốc điều hành và các chuyên gia là người Trung Quốc. Cuộc tuần hành lúc đầu chỉ diễn ra ở khu vực công ty giày Thông Dụng, song khi đoàn này đến công ty nào có chữ Trung Quốc thì đều dừng lại hô vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc.

Tại Công ty Kingmaker Footwear, thuộc KCN VSIP I, hàng nghìn người đã tràn cả vào trong khiến công ty buộc phải cho công nhân tạm nghỉ việc. Một lượng lớn công nhân tại đây đã hoà cùng dòng người tuần hành tiếp qua các trục đường tại khu công nghiệp VSIP I, tìm những công ty của Trung Quốc để phản đối.

Tại thị xã Thủ Dầu Một, hàng nghìn công nhân Công ty may mặc Hoàng Gia Cát Tường cũng lãn công, tiến hành tuần hành tại khu vực đường Bác sĩ Yersin, phường Hiệp Thành. Sau đó, đoàn người tiếp tục vào các tuyến đường khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Đến trưa cùng ngày, cuộc biểu tình tiếp tục lan sang cụm công nghiệp An Thạnh, TX Thuận An. Nhiều công nhân đã tập trung trước cổng Công ty may Shyang Hung Chen hô vang khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” và yêu cầu Trung Quốc cần tôn trọng Luật pháp Quốc tế, rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 khỏi lãnh hải của Việt Nam. Sau đó, nhiều người đã xô đổ cổng rào, trèo vào bên trong tiếp tục phản đối.

Đến 15h, hiện tượng công nhân xuống đường phản đối Trung Quốc đã xảy ra trên diện rộng ở thị xã Dĩ An, khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp VSIP II, khu vực TP Thủ Dầu Một... và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương được huy động đông đảo để giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết việc ùn ứ giao thông.

Một công ty Hàn Quốc đã phải treo quốc kỳ trước cổng vì lo sợ đoàn diễu hành hiểu nhầm là doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Nguyệt Triều.

Sáng 14/5, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, có khoảng 19.000 công nhân lao động tham gia diễu hành phản đối hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Lúc đầu buổi diễu hành diễn ra trong ôn hoà, tuy nhiên nhiều người có dấu hiệu quá khích đã kích động, phá cổng các doanh nghiệp đột nhập vào bên trong, yêu cầu chủ doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc và lôi kéo số này này tham gia cổ vũ lực lượng. Nhiều doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… lo sợ dòng người diễu hành kéo vào trụ sở gây rối, nên đã chủ động cho công nhân ra về. Nhiều nơi treo cờ Việt Nam hoặc cờ quốc gia mình.

Tuy vậy, một số kẻ trong đám đông đã kích động công nhân đập phá cổng, tường rào và tài sản của doanh nghiệp, gây hỗn loạn. Thậm chí có kẻ lợi dụng tình hình rối loạn để cướp tài sản, đốt nhà xưởng, hành hung các bảo vệ và chuyên gia.

Theo báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh Bình Dương, đã có hàng trăm công ty bị đột nhập và phá hoại tài sản, đa số là các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong đó có 15 doanh nghiệp bị đốt nhà xưởng, thiệt hại nhiều tỷ đồng, dẫn đến nguy cơ hàng trăm công nhân mất việc làm.

“Tỉnh đang chỉ đạo xử lý nghiêm khắc những kẻ lợi dụng tình hình để kích động gây rối, phá hoại tài sản của người dân, doanh nghiệp và của nhà nước; cương quyết trấn áp những kẻ ép buộc người khác thực hiện hành vi trái pháp luật; đồng thời tập trung chỉ đạo nhanh chóng ổn định tình hình nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư và của công nhân lao động”, Phó Chủ tịch Trần Văn Nam nói.

Nhiều kẻ quá khích lợi dụng gây rối, phá hoại tài sản của doanh nghiệp.

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã được chi viện để phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương ngăn cản kịp thời các hành động của một số kẻ quá khích, đồng thời sẽ làm rõ hành vi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Tỉnh Bình Dương cũng kêu gọi tất cả mọi người bình tĩnh, kiềm chế, tuyệt đối không nghe sự xúi giục, kích động của kẻ xấu dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

