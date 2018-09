Nhiều gia đình Việt hoảng loạn tìm người thân ở Nepal

Không thấy chị gái liên lạc từ Nepal, Thùy Chi gần như hoảng loạn khi đọc tin động đất. Sau hai ngày liên lạc, gia đình vỡ òa khi biết nhóm chị đã được cứu.

Chị gái của Thùy Chi (TP HCM) - Đoàn Thị Diễm Chi là một trong số du khách Việt Nam ở Nepal thời điểm xảy ra trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 khiến hơn 3.600 người chết.

Diễm Chi đi cùng 4 người bạn khác là Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh, Lưu Lê Minh Khải, Nguyễn Đình Tấn Vũ, tới Nepal hôm 19/4 và dự định ở đây 2 tuần. Từ khi đến Nepal, Diễm Chi đều gửi hình, cập nhật mỗi điểm dừng chân để cả nhà yên tâm nhưng từ hôm 22/4 thì Thùy Chi không biết tin tức gì về chị mình.

Ngày 25/4, sau khi biết thông tin về trận động đất bên Nepal, Thùy Chi đã chia sẻ lịch trình leo núi Everest của chị gái trên facebook cá nhân và các diễn đàn du lịch nhờ tìm kiếm thông tin. Vài giờ sau, cô đã tìm ra được địa chỉ facebook của người hướng dẫn đoàn leo núi cho chị gái và chỉ thực sự bớt lo khi nhận được tin nhắn từ một người bạn của chị xác nhận cả nhóm leo núi đều an toàn.

Nhóm 5 bạn trẻ người Việt Châu, Thanh, Khải, Vũ và Diễm Chi trong hành trình leo núi ở Nepal hôm 23/4. Ảnh: từ facebook của anh Lưu Lê Minh Khải.

Thùy Chi cho biết, lần cuối cùng cô liên lạc được với chị gái là lúc 12 giờ trưa 26/4 - trước thời điểm xảy ra động đất lần hai, khi Diễm Chi đang ở vị trí là Dingboche 4410m.

"Cuộc gọi chỉ kéo dài một phút (vì đoàn phải đi bộ từ trạm dừng đến chỗ có sóng điện thoại mất gần nửa tiếng và ở đó khá nhiều người xếp hàng). Chị nói mọi người đừng lo, cả đoàn an toàn, chị sẽ tìm đường về nhà sớm", Thùy Chi chia sẻ.

Cô gái trẻ cho biết, trước khi xảy ra trận động đất, người thân của 5 thành viên trong nhóm leo núi không hề biết nhau. Sự cố xảy ra, mọi người bắt đầu tìm đến nhau để chia sẻ, hỗ trợ, phân công nhau: Từ tập hợp các giấy tờ lịch bay, hợp đồng bảo hiểm du lịch, lịch trình leo núi... đến rà từng trạm dừng chân để xác định vị trí của đoàn rồi liên lạc với Hội chữ thập đỏ các nước như Trung Quốc, Nhật, Mỹ, Australia để nhờ cứu trợ...

"Dù lo lắng nhưng em tin chị em là người thông minh và gan dạ nên chị sẽ biết cách tìm đến nơi an toàn", Chi bộc bạch.

12h trưa nay, tim Chi như nhảy khỏi lồng ngực khi cô nhận được tin có 5 người Việt Nam đã xuống mặt đất an toàn. Cô liên lạc với các đầu mối, hy vọng xác nhận 5 người đó chính là nhóm của chị gái mình. 14h10 phút, cô gọi trực tiếp tới đại sứ quán tại Việt Nam tại Ấn Độ và nhận thông tin đúng nhóm chị mình đã được đưa xuống mặt đất.

Ngoài nhóm 5 người trong đó có chị của Chi, Bên đại sứ quán xác nhận đã cứu thêm được 6 người Việt đang du lịch ở Nepal gồm: Nguyễn Huệ Phương; Phạm Hồng Yến; Đỗ Như Huệ, Huỳnh Thị Minh Trang, Trung Liên Cương, Vũ Thị Quỳnh Như. Tất cả 11 người này đang được tập trung tại một doanh trại quân đội Nepal và sẽ được chở về Katmandu rồi theo cầu hàng không cứu trợ của Ấn Độ về New Delhi, sau đó về Việt Nam.

"Em tin thần may mắn đang dõi theo mọi người... cố lên... phải lên được trực thăng về thủ đô sớm mọi người nhé... Cả nhà đang chờ", Thùy Chi chia sẻ trên facebook.

Ông Nguyễn Vũ Cân (Hà Nội), bố Nguyễn Đình Tấn Vũ, một thành viên cùng nhóm với Diễm Chi, cũng bày tỏ niềm hạnh phúc rưng rưng khi biết tin con trai đã an toàn."Đây là tin quan trọng nhất trong ngày. Vậy là đêm nay ba có thể ngủ được với tin này rồi. Mai tính tiếp", người cha viết.

Những đêm trước, ông ngồi lướt mạng cả đêm, tìm hiểu về tình hình động đất ở Nepal nhưng thông tin về những người leo núi ít quá. Đêm qua, khi đi xe máy ra cửa hàng mua sạc điện thoại trong tình trạng "đầu óc như bỏ vào nồi áp suất bung nhừ", ông bỏ quên cả xe dưới gầm cầu thang. "Tôi không chỉ là cha của một thành viên trong nhóm mà cả nhóm đã là con tôi khi biết chúng đi Nepal", người cha bày tỏ.

Cũng như Thùy Chi và ông Cân, những người có thân nhân ở Nepal đều tìm mọi cách chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn xác nhận được sự an toàn của người nhà, bạn bè mình. Một số thành viên các đoàn du lịch, leo núi tại Nepal thời điểm xảy ra động đất hiện vẫn chưa có thông tin nào.

Hai trong số những người đó là Nguyễn Mạnh Linh và Nguyễn Phương Thanh. Một người bạn thân của hai người này cho biết, Linh và Thanh là người yêu của nhau và lần cuối cùng họ liên lạc về Việt Nam vào ngày 24/4 để hỏi cách thuê xe buýt. Sau trận động đất, không thể liên lạc được với Linh và Thanh, nhóm bạn tại Việt Nam đã gọi điện đến khách sạn nơi hai người định ở tại Nepal thì được biết họ báo sẽ đến ngày 26, nhưng giờ chưa thấy đến.

"Chúng mình đang tính hỏi Bệnh viện ở Kathmandu hoặc hỏi nhà xe, hy vọng có thông tin", người bạn chia sẻ. Hai bên gia đình cũng không nhận được cuộc gọi nào từ các con. Một nhóm các bạn trẻ người Việt ở Nepal cũng đang dốc sức tìm kiếm Linh và Thanh.

Nguyễn Mạnh Linh và Nguyễn Phương Thanh là hai bạn trẻ chưa có tin tức gì từ Nepal. Ảnh: từ facebook của một người bạn của Linh và Thanh.

Nhiều cư dân mạng, nhất là những người từng sinh sống hoặc đang ở Nepal cũng nhiệt tình góp sức trong việc tìm kiếm, hỗ trợ những người Việt du lịch ở nơi vừa xảy ra động đất kinh hoàng mấy ngày qua.

Một trong những tâm kết nối là Võ Thị Mỹ Linh, một cô gái từng sống sót sau bão tuyết ở Nepal năm ngoái. Mỹ Linh liên tục cập nhật trên trang cá nhân của mình thông tin về các trường hợp người Việt đang kẹt tại Nepal sau động đất và các số điện thoại có thể trợ giúp cho họ và người thân. Linh cũng đứng ra làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ người nhà các nạn nhân như họ tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày rời Việt Nam, hình ảnh... rồi chuyển tới đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, nhờ trợ giúp.

Mỹ Linh cũng kết nối những người cần trợ giúp với một gia đình người Việt sống lâu năm tại Nepal - chị Võ Thị Kim Cương. Gia đình chị Kim Cương có một quán ăn Pho 99 Jhamshilkel, sẵn sàng giúp đỡ về nơi ở, ăn uống... cho những người Việt đang mắc kẹt tại đây .

Gia đình chị Kim Cương sống nhiều năm tại đây. Vừa trở về Việt Nam sáng nay, chị Cương cho hay, ngày 25/5, chị vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi chứng kiến cảnh động đất kinh hoàng ở Nepal. Phòng ngủ của gia đình chị cũng tan nát sau cơn chấn động nhưng may khi đó không ai ở nhà. Vì đã đặt vé máy bay trở về Việt Nam từ trước thời điểm động đất xảy ra, hôm qua, chị may mắn bay an toàn về Thái Lan và tới TP HCM sáng nay.

Chị cũng nhận thông tin nhờ tìm người thân của khoảng 20 gia đình người Việt. Có ba người Việt đã đến quán Pho 99 Jhamshilkel của gia đình chị an toàn gồm Trần Mai Trâm, Nguyễn Thế Nghĩa và Trần Hoàng Anh.

"Hiện ba, chồng và một đứa cháu của tôi vẫn ở Nepal và sẵn sàng trợ giúp mọi người. Nếu cần giúp đỡ, các bạn có thể tới gia đình tôi ở, gọi tới số 980.204.3330 hoặc 980.398.4247", chị Kim Cương chia sẻ.

Ngoài việc chia sẻ thông tin tìm kiếm người Việt đang mắc kẹt tại Nepal, cư dân mạng cũng kêu gọi mọi người ủng hộ vật chất giúp đỡ người dân đất nước vừa trải qua thiên tai này. Nguyễn Mạnh Duy, phóng viên một tờ báo tại Hà Nội, hiện là một trong các đầu mối đứng ra thu nhận những đóng góp từ bạn bè, cộng đồng cho người dân Nepal. Duy từng đến Nepal nhiều lần và vô cùng yêu đất nước hiền hòa này, coi đây như quê hương thứ hai của mình. Duy cho biết, chỉ sau một ngày kêu gọi, số tiền ủng hộ đã lên tới 100 triệu đồng. Anh đã lên kế hoạch đặt vé máy bay và tập hợp một số bạn trẻ lên đường dịp 30/4 này, mang theo tiền và các nhu yếu phẩm để giúp đỡ những nạn nhân động đất.

