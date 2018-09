Nhiều đại gia mất trăm tỷ đồng vì 'bẫy' của gã đàn ông 22 vợ

Tạo ra những công năng đặc biệt cho viên thiên thạch, Huy được cho là lên kế hoạch dụ nhiều đại gia vào 'bẫy', chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Bộ Công an và VKSND Tối cao vừa chuyển vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Văn Huy (50 tuổi, ngụ Quảng Nam) cầm đầu cho Công an TP HCM và VKS cùng cấp điều tra.

Lê Văn Huy. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ, Lê Văn Huy tên thật là Lê Văn Hiếu (năm 2006 đã đổi tên). Từ nhỏ, ông ta theo cha mẹ vào sống tại thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đầu năm 1998, một nhóm người từ TP HCM lên núi tìm thiên thạch, Huy nhận lời dẫn đường và tìm hiểu được sức hút của các hòn "đá trời" được cho có giá hàng triệu USD.

Kết quả điều tra cho rằng, nảy sinh ý định "kiếm chác", Huy tìm những viên đá có hình dáng và màu sắc lạ. Nhằm đổi "đẳng cấp" cho dễ chiêu dụ, ông ta bán nhà để mua ôtô đắt tiền; sắm quần áo hàng hiệu, nhẫn kim cương... biến mình thành đại gia. Huy sau đó đi khắp nơi thu nạp đồng phạm và tìm những "con mồi" là đại gia, có hứng thú với thiên thạch.

Nhóm Huy được cho là lập những kế hoạch tinh vi, đánh vào tâm lý các "con mồi". Huy huấn luyện đàn em rành nhiều thủ thuật liên quan đến uy lực của "đá trời" để lừa đảo. Nhóm này chuẩn bị sẵn những "đạo cụ" cho màn ảo thuật khiến kính để gần thiên thạch sẽ rạn vỡ, thủy ngân đông đặc... hay gắn nguồn điện vào đá khiến người chạm vào bị tê dại.

Để đàn em giới thiệu về công năng và giá trị của thiên thạch, Huy sẽ vào vai đại gia trả những khoản tiền khủng để mua lại. Ông ta cũng thành lập hàng loạt công ty kinh doanh đá quý với vốn điều lệ nhiều tỷ đồng.

Viên "đá trời" được nhóm Huy dùng để lừa đảo. Ảnh: C.A

Tháng 6/2012, đồng phạm của Huy tiếp cận vợ chồng doanh nhân tên Thanh ở quận 1 (TP HCM) dụ bán thiên thạch giá 12 triệu USD. Khi họ đang bán tín bán nghi, Huy đứng đằng sau trong vai giám đốc công ty đá quý liên lạc ông Thanh, vờ đặt mua "đá trời" với giá 80 triệu USD.

Ông Thanh sập bẫy khi thấy giá nhóm chào hàng so với giá người cần mua quá chênh lệch, nên đã nhận mua viên thiên thạch. Vợ chồng ông Thanh sau đó lên Lâm Đồng gặp người tên Ma Sầu đang giữ viên "đá trời" nặng hơn 5 kg. Ma Sầu nói rằng viên thiên thạch do ông nội người Campuchia để lại, công năng rất lớn.

Họ được nhóm chào hàng đưa lên Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) làm nhiều phép thử như: cho dòng điện chạy qua khiến ông này tê dại khi chạm vào, đặt viên đá gần miếng kính khiến nó vỡ vụn... Tin là tìm được hàng thật, vợ chồng doanh nhân cầm nhà đất ở trung tâm Sài Gòn đưa nhóm này hơn 40 tỷ đồng. Khi mang viên đá về, ông Thanh không thể liên lạc được với Huy.

Nhà chức trách cho hay, bằng thủ đoạn tương tự, Huy và đồng bọn đến Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang… để lừa 8 đại gia. Để qua mắt cơ quan điều tra, đến đâu, Huy cũng làm giấy tờ giả với nhiều tên, thay đổi hàng loạt ôtô, lập nhiều công ty...

Một trong số nhiều lệnh truy nã đặc biệt của Huy. Ảnh: C.A

Từ năm 1998, quá trình di chuyển nhiều tỉnh, Huy có đến 22 vợ và có 31 đứa con. Hồi đầu năm, ông ta bị cảnh sát bắt khi đang trên đường trốn sang Campuchia. Ngoài các vụ lừa đảo, Huy còn bị tình nghi liên quan đến các vụ giết người bịt đầu mối.

Mới đây, Bộ Công an đã họp liên ngành với nhiều tỉnh thành, sơ kết vụ án. Theo đó, Huy được chuyển về Công an, VKSND TP HCM để kiểm sát và điều tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập, đánh giá vụ án một cách toàn diện, khách quan và có hệ thống.

Theo VnExpress

* Tên nạn nhân được thay đổi