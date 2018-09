Nhiều bí ẩn về xác chết cháy vô danh trong căn nhà hoang

Khi cháy, nạn nhân có quấn chăn màn và được che phủ bằng một số vật dụng trong nhà, chỉ thò 2 chân ra ngoài.

Người dân thôn Hoàng Yên (xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vừa xôn xao vì phát hiện xác một người trong căn nhà bỏ hoang đang bốc cháy, không thể nhận dạng, cũng không còn chứng cứ gì để chứng minh nhân thân khiến việc điều tra gặp khó khăn. Vụ việc xảy ra cách đây hơn 10 ngày nhưng vẫn chưa tìm ra được manh mối khả quan.

Trước đó, rạng sáng 8/5, người dân thôn Hoàng Yên giật mình tỉnh giấc khi phát hiện căn nhà bỏ hoang của ông Nguyễn Văn Mỹ (thôn Hoàng Yên) đang bốc cháy dữ dội. Hàng xóm vội chạy sang dùng mọi vật liệu dập lửa để cứu ngôi nhà. Nhìn qua khe cửa sổ, những người tham gia chữa cháy phát hiện có một xác người đang bị thiêu trong đám lửa.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1957, em trai ông Mỹ, người đầu tiên phát hiện vụ việc) kể lại: “Khoảng 22h ngày 7/5, chúng tôi cùng với mấy người nữa sang bên vườn nhà anh Mỹ bắt ve sầu về rang, nhưng không có nên quay về. Lúc đó, chúng tôi không thấy có gì khác thường. Đến khoảng 3h sáng 8/5, tôi nghe thấy tiếng hô hoán nên vùng dậy thì phát hiện nhà anh trai ở ngay phía trước đang bốc cháy. Tôi gọi mọi người cùng nhau bê nước sang dập lửa”.

Ông Ngọc đi vòng qua phía sau ngôi nhà để tìm cách dập ngọn lửa thì phát hiện có những dấu chân người và một số dấu vết khác. Ông nhìn qua khe cửa sổ thì phát hiện trong đám cháy có một vật thể giống người, soi đèn nhìn kỹ thì đúng là người thật, mọi người tham gia chữa cháy hoảng quá chạy mất, chỉ còn ông và vài người khác ở lại.

Căn nhà xảy ra sự việc.

Mọi người tìm cách vào trong căn nhà, phun nước vào chỗ có người. Nhưng nhà làm bằng tre, gỗ nên lửa bốc rất to, mái nhà sụp xuống gây khó khăn cho việc dập lửa. Gần một tiếng sau, ngọn lửa mới được khống chế. Khi ông Ngọc cùng người dân vào trong để kiểm tra thì xác chết đã cháy xém, khó có thể nhận dạng được.

Ông Bùi Duy Liêm, Chủ tịch UBND xã Hoàng An, cho biết, thi thể người được quấn trong chăn màn sau đó mới bị đốt. Thi thể trong tình trạng bị cháy xém, chân tay co quắp, qua nhận dạng sơ bộ, nạn nhân là nam giới, cao khoảng hơn 1m70, nặng tầm 50kg, trên người không có giấy tờ tùy thân. Bên cạnh nơi thi thể bị cháy, phát hiện một chiếc điện thoại cũng bị cháy. Trên trán nạn nhân có một vết nứt khoảng một cm, chưa rõ là do sức nóng tạo ra hay vết thương bị từ trước.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hoàng An đã phát thông báo đến các địa phương lân cận để xác minh thông tin về nạn nhân. Hiện, thi thể đã được địa phương xã Hoàng An mai táng theo quy định. Sự việc xảy ra đã khiến người dân trong xóm hoang mang, nhiều người hiếu kỳ đến tận nơi để chứng kiến.

Căn nhà nơi phát hiện xác chết chảy của ông Nguyễn Văn Mỹ. Ông này đã tới sinh sống cùng người con trai út nên ngôi nhà bỏ trống được khoảng 5 năm nay. Theo những phán đoán ban đầu của người dân nơi đây, nạn nhân có thể do vướng vào mâu thuẫn tiền bạc, tình ái, hoặc có thù oán với người nào đó, sau đó bị giết và đốt xác để phi tang.

Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, rất có thể đây là một vụ cố ý phóng hỏa nhằm xóa đi dấu vết nguyên trạng của xác chết, bởi ngôi nhà không có người ở, không có điện thì không thể tự nhiên bốc cháy được. Hơn nữa, như ông Ngọc nói, rất có thể đây là một vụ đốt xác phi tang sau khi nạn nhân đã chết.



“Nếu đây là một vụ tự thiêu thì nạn nhân đã phải kêu gào và giãy giụa, nhà chúng tôi gần đó có thể nghe thấy. Nhưng khi tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy thi thể đang bốc cháy trong tình trạng nằm bất động, trên người có quấn chăn màn và được che phủ bằng một số vật dụng trong nhà, chỉ thò 2 chân ra ngoài", ông Ngọc nói.

Ngôi nhà của ông Mỹ nằm trong ngõ cụt, giáp ranh với làng Yên, thuộc xã Hoàng Vân, hai xã đi chung với nhau một con đường liên thôn nên có nhiều người qua lại. Vì vậy, phải là những người ở gần hoặc hay đi qua khu vực này thì mới biết được hiện trạng của ngôi nhà.



Một chi tiết nữa cũng rất khả nghi, đó là theo ông Ngọc, ông thỉnh thoảng có qua căn nhà để quét dọn, trước khi xảy ra vụ việc, chiếc giường (nơi phát hiện nạn nhân) được kê ở gian giữa (nhà ngói 3 gian). Nhưng khi xảy ra vụ án, nó đã được dịch chuyển vào gian bên trái. Điều này chứng tỏ một người khó có thể gây án mà chắc chắn phải có đồng phạm thì mới dịch chuyển được chiếc giường khá nặng một cách nguyên vẹn như vậy.

Ông Bùi Duy Liêm - Chủ tịch UBND xã Hoàng An - cũng nhận định rằng, đây là một vụ án giết người sau đó đốt xác để phi tang. “Có thể đây là một vụ thanh toán nhau của giới giang hồ, sau đó mang thi thể nạn nhân đến ngôi nhà hoang này để thủ tiêu. Trong xã cũng có một số các thành phần bất hảo nằm trong danh sách theo dõi của công an, nhưng qua điều tra sơ bộ thì sự việc có thể không phải do người địa phương gây ra. Mọi việc vẫn phải đợi vào kết quả điều tra của cơ quan công an”, ông Liêm cho biết.

Theo Lao Động