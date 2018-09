Nhiệt độ trung bình vào tháng 1 ở Oymyakon, Nga, là -50 độ C nhưng năm nay thời tiết còn khắc nghiệt hơn.

Nhiệt kế vỡ tung khi đo được âm 62 độ C ở ngôi làng lạnh nhất thế giới

Gần đây, một người dân ở Oymyakon, Siberia, Nga - ngôi làng có người ở lạnh nhất thế giới - trong lúc đang dùng nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ ngoài trời đến -62 độ C thì chiếc nhiệt kế bất ngờ nứt vỡ.

Mi mắt, lông mày của người dân đóng băng ngay khi bước chân ra đường.

Tuy trạm khí tượng thủy văn địa phương thông báo nhiệt độ là âm 59 độ C nhưng người dân cho biết họ cảm thấy thực chất còn lạnh hơn thế nữa và đã mang thử nhiệt kế ra đo. "Nhiệt kế bị vỡ vì quá lạnh", The Siberian Times cho hay.

Nhiệt độ vào mùa đông ở Oymyakon trong ngưỡng từ âm 47 độ C đến âm 67,7 độ C. Mức nhiệt độ âm 67,7 độ C từng được ghi nhận tại ngôi làng này vào năm 1933, được coi là mức nhiệt độ thấp nhất từ trước tới nay ở Bắc bán cầu.

Cá được bày bán ở chợ không cần qua giai đoạn đông lạnh để bảo quản.

Oymyakon có khoảng 500 cư dân sinh sống. Hàng ngày họ phải đối mặt rất nhiều vấn đề vì thời tiết quá giá lạnh như bị đóng băng mi mắt ngay khi bước chân ra khỏi nhà hay bút mực vón cục, pin không hoạt động.

Những người dân địa phương thậm chí còn để cho xe nổ máy cả ngày vì sợ sẽ không thể khởi động lại.

Một chiếc nhiệt kế cũ được đặt trong làng.

Đất đá cứng cũng làm cho việc chôn cất người chết trở thành một vấn đề khó khăn. Người ta đầu tiên phải đốt lửa trong vài giờ để làm tan băng rồi mới có thể đào đất. Quá trình này kéo dài tới vài ngày cho tới khi có thể đào được một cái lỗ đủ sâu đặt quan tài.