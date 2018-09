Nhậu say ngã xuống ao, bị cây đâm thủng phổi

Say rượu sau khi đi tiệc, người đàn ông 62 tuổi ở Vĩnh Long ngã xuống ao và bị một cọc gỗ đâm thấu phổi.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng sốc do mất máu kèm với mê man do say rượu. Vết thương ở lưng do cây đâm thấu còn bám đầy mảnh gỗ vụn.

Bệnh nhân lập tức được truyền máu, các kết quả chẩn đoán sau đó cho thấy dị vật đâm đến phổi gây tổn thương động mạch phổi khiến máu chảy không ngừng. Tại vị trí này, bác sĩ ghi nhận nhiều mảnh gỗ mục nát vẫn còn vương lại.

Việc phẫu thuật được tiến hành để cắt thùy trên phổi trái đã do tổn thương quá nghiêm trọng. Các bác sĩ cũng đồng thời khâu lỗ thủng, vá mạch máu, vệ sinh vùng bị thương. Đến sáng 10/8, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã dần ổn định.

Bệnh nhân cho bác sĩ biết, tai nạn xảy sau khi ông dự tiệc ở nhà người bà con. Trên đường về, khi đi bộ ngang qua chiếc cầu tre, ông trượt chân rơi xuống nước và bị cọc gỗ phía dưới đâm. May mắn những người dân xung quanh nhìn thấy đưa đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nếu không nhập viện kịp thời, bệnh nhân đã có thể tử vong do mất máu và trụy hô hấp nếu phổi bị máu và nước tràn vào.

