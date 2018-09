Nhậu say, chồng bị vợ xiết cổ chết

Nhân lúc chồng ngủ say sau chầu nhậu, K’Màng dùng dây điện đến bên giường xiết cố anh này đến bất tỉnh rồi chạy đi báo hàng xóm.

Sáng 4/11, Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bon Niêng k’Màng (35 tuổi, thường trú xã Đạ Tông, huyện Đam rông) về hành vi giết người.

Theo đó, lúc 23h ngày 28/10, những người hàng xóm nghe tiếng kêu la hốt hoảng của K’Màng, nhờ mọi người đưa chồng mình là anh Cill Ha Cường đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đến phòng khám đa khoa khu vực Đạ Tông, nạn nhân đã tắt thở.

Các bác sĩ hỏi nguyên nhân anh Cường bất tỉnh thì K’Màng cho biết, chồng đi nhậu về thì bị mê man. Thấy không thuyết phục, các bác sĩ đã khám tổng quát cơ thể nạn nhân và phát hiện có một vết hằn ở cổ rất khả nghi. Sau đó, thông tin được báo tới công an.

Qua điều tra, cơ quan công an cho biết, K’Màng thừa nhận đã dùng dây điện xiết cổ người chồng. Nguyên nhân do chồng của K’Màng nghiện rượu, hàng đêm mỗi khi nhậu say về thường chửi bới vợ.

Qúa bức xúc nên chị này có ý định giết chồng. Đêm 28/10 khi anh Cill Ha Cường đi nhậu về và lên giường ngủ, căn lúc chồng ngủ say, K’Màng đã dùng sợi dây điện xiết cổ chồng đến chết.

Quốc Dũng