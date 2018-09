Nhập viện vì vướng phải dây diều

Hai người đi xe máy ngã lăn ra đường sau khi húc vào nhau vì vướng phải sợi dây dù do người dân thả diều giăng ngang đường.

Dây dù thả diều cuốn vào xe máy. Ảnh: Châu Thành

Chiều 2/3, anh Nguyễn Hữu Thế Huy (29 tuổi, quê Vĩnh Long) chạy xe máy trên đường DN5, hướng từ phường Đông Hưng Thuận qua Tân Hưng Thuận (quận 12, TP HCM).

Khi đến gần giao lộ với đường DN6, xe anh Huy bị vướng dây dù thả diều nên thắng gấp. Cùng lúc này, người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy phía sau lao tới cũng bị vướng dây và đâm mạnh vào đuôi xe máy của anh Huy, khiến 2 xe máy ngã ra đường. Anh Huy may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, riêng người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Bãi đất trống có hàng trăm người thả diều. Một sợi dây dù thả diều giăng ngang đường khiến xe máy vướng vào ngã nhào. Ảnh: Châu Thành

Theo ghi nhận, khu bãi đất trống nằm trên đường DN5 có hàng trăm người đưa gia đình đến thả diều, nhất là các cháu nhỏ, tình trạng giao thông khu vực này nhiều hỗn loạn.

Công an phường Tân Hưng Thuận cho biết, do đây là thú vui chơi của người dân nên rất khó cấm cản. Tuy nhiên trong thời gian tới công an phường sẽ có kiến nghị lên cấp trên có biện pháp chấn chỉnh tình trạng này để người dân qua lại an toàn hơn.

Châu Thành