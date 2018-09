Nhập viện vì uống viên thuốc chưa bóc khỏi vỉ

Nuốt đau, nữ bệnh nhân 46 tuổi ở TP HCM vừa được các bác sĩ xác nhận nguyên nhân do viên thuốc nằm trong vỉ chắn ngang thực quản.

Bác sĩ chuyên khoa 2, Trần Ngọc Lưu Phương, trưởng đơn vị Tiêu hóa can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng than đau dữ dội khi nuốt.

Viên thuốc còn trong vỉ nằm chắn trong thực quản. Ảnh: T.N.L.P

"Nghi ngờ dị vật, chúng tôi nội soi qua đường miệng thì phát hiện một viên thuốc còn nằm nguyên trong vỉ có cạnh sắc nhọn đang cắm vào thành thực quản", bác sĩ Phương nói.

Bằng dụng cụ luồn qua ống nội soi, các bác sĩ đã gắp viên thuốc ra ngoài an toàn. "May mắn do bệnh nhân vào bệnh viện sớm. Tai nạn này sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều nếu các cạnh nhọn của vỉ thuốc gây loét thực quản hoặc viêm trung thất", bác sĩ Phương cho biết.

Sức khỏe ổn định ngay sau nội soi, bệnh nhân cho biết khoảng một giờ trước khi nhập viện, chị có uống cùng lúc mấy viên thuốc. "Có lẽ quá vội nên trong số ấy có một viên còn nguyên vỉ mà tôi không nhìn thấy".

Thiên Chương