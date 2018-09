Nhập viện do uống thuốc chưa bóc vỉ

Ngực và họng đau nhói liên tục, đến bệnh viện khám, nam bệnh nhân tá hỏa khi bác sĩ cho hay một viên thuốc có vỉ sắc nhọn đang kẹt tại thực quản.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Lưu Phương, Trưởng đơn vị Tiêu Hóa can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) cho biết, bệnh nhân 49 tuổi nhập viện trong tình trạng đau buốt và nghẹn mỗi khi nuốt. Kiểm tra bằng nội soi thực quản, nguyên nhân lập tức được xác định là một viên thuốc chưa được bóc khỏi vỉ.

Viên thuốc còn vỉ chắn ngang lòng thực quản. Ảnh chụp qua camera nội soi

"Viên thuốc chắn ngang và nằm kẹt cứng do các cạnh sắc nhọn đã cắm vào thành thực quản. Bằng dụng cụ luồn qua ống nội soi, chúng tôi đã gắp được viên thuốc ra ngoài một cách an toàn. May mắn, vỉ thuốc chưa gây thủng thực quản", bác sĩ Phương nói.

Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân cho biết trước đó anh đã uống thuốc nhưng có lẽ do vội vàng để đi công việc nên để sót một viên vẫn còn nằm trong vỉ chưa bóc vỏ.

"Ở trường hợp này, nếu không được gắp ra, các cạnh sắc bén của vỉ thuốc sẽ dễ làm loét thực quản gây xuất huyết hoặc nặng nề hơn là thủng thực quản gây tràn khí màng phổi hoặc viêm trung thất có thể dẫn đến tử vong", bác sĩ Phương nói.

Nhiều lần cấp cứu cho những trường hợp tương tự, bác sĩ Phương khuyên người bệnh khi uống thuốc cần uống từ từ với nhiều nước. Hạn chế uống một lúc nhiều viên. Nếu lỡ nuốt thuốc còn vỉ sắc thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Thiên Chương