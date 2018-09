Nhân viên trầm cảm tự tử trong quán game

Nam nhân viên 27 tuổi bị trầm cảm kéo dài, được phát hiện treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh của quán game.

Ngày 7/8, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết nguyên nhân cái chết của anh Hoàng (27 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hoá) là do tự tử. Sau khi khám nghiệm tử thi và tìm hiểu thêm thông tin, công an xác định anh Hoàng bị trầm cảm kéo dài.

Quán game nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: N.T.

Trước đó sáng 6/8, các nhân viên quán game bắn cá trên đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) phát hiện thi thể anh Hoàng trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh tầng 2 của quán. Vụ việc được báo lên công an.

Anh Hoàng vào làm nhân viên tại quán game này khoảng một tuần nay. Các nhân viên cho biết, trong thời gian làm việc anh này có nhiều biểu hiện bất thường, lầm lì, ít nói.

Công an đã liên lạc với gia đình nạn nhân để bàn giao thi thể đưa về quê lo hậu sự.

Ngọc Trường

* Tên nạn nhân đã thay đổi.