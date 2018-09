Nhân viên sân bay đưa khách lên nhầm máy bay

Thay vì đi TP HCM, khoảng 50 hành khách được đưa lên máy bay đi Hà Nội. Tuy nhiên, sự việc được phát hiện trước khi máy bay cất cánh.

Sân bay quốc tế Cam Ranh.

Ngày 1/5, một lãnh đạo hãng hàng không Việt Nam xác nhận đã xảy ra vụ nhầm lẫn hiếm có tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) vào khuya 30/4.

Theo đó, khoảng 50 hành khách thay vì đi TP HCM lại bị đưa nhầm lên một máy bay đi Hà Nội của hãng VietJet Air. Các cán bộ an ninh sân bay cho biết vụ việc đã được an ninh sân bay lập biên bản. Tuy nhiên, việc nhầm lẫn chỉ xảy ra do sơ suất của nhân viên đón khách ra máy bay, còn hành lý của hành khách vẫn được đưa đúng máy bay. Ngay sau khi phát hiện nhầm lẫn, số khách trên được đưa trở lại đúng chuyến bay.

Do tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh bay, các cán bộ, nhân viên có liên quan vụ việc trên bị ngưng ca làm việc và phải viết báo cáo giải trình. Các nhân viên hàng không cho biết nhân dịp nghỉ lễ 30/4, sân bay Cam Ranh đón thêm hơn 10 chuyến mỗi ngày so với bình thường nên công việc bận rộn đến khuya.

Theo Pháp Luật TP HCM