Nhân viên massage đu dây thoát khỏi đám cháy

Thấy lửa bùng lên dữ dội, các nhân viên ở tầng 2 đã dùng dây buộc vào lan can, đu sang mái nhà bên cạnh rồi tiếp đất an toàn.

Khoảng 7h ngày 6/6, đám cháy bùng phát tại tầng 1 của cơ sở Y học cổ truyền Trang Nhung (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM). Nhiều người hô hoán và đập cửa cho người bên trong nhà biết. Do cánh cửa sắt phía trước bị khóa trái nên không ai tiếp cận được khu vực cháy.

Cửa hàng sau vụ hỏa hoạn.

Trên tầng hai của cơ sở massage, 4 nhân viên, trong đó có 3 nữ hốt hoảng chạy ra lan can tìm đường thoát. Các nhân viên dùng một sợi dây buộc vào lan can đu xuống mái nhà bên cạnh rồi tiếp đất an toàn. Sau khi thoát được khỏi sự cố cháy, nhân viên cùng người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Người dân đã phá cửa cuốn phía trước cửa tiệm để dập lửa tuy nhiên đám cháy quá lớn không thể khống chế.

Cảnh sát chữa cháy quận Bình Tân có mặt sau đó đã dập tắt đám cháy sau 30 phút. Hỏa hoạn làm nhiều đồ đạc ở tầng trệt cơ sở massage như tủ lạnh, tivi, và trần nhà bị cháy hư hỏng. Nguyên nhân được xác định do chập điện.

Theo Pháp Luật Xã Hội