Nhầm so biển với sam, 4 người nguy kịch vì ngộ độc

Bắt được vài con so biển, nghĩ đó là sam có thể ăn được, một số thanh niên ở Long An làm mồi nhậu và sau đó lần lượt tê liệt người.

Gia đình các bệnh nhân cho biết chỉ gần một giờ sau khi luộc con so biển có cả trứng uống với rượu, người đầu tiên trong nhóm đã có biểu hiện tê chân tay, chóng mặt, đi không vững, mắt mờ dần.

"Khoảng 2 giờ sau đó, cả bốn người đều có chung biểu hiện. Gia đình lo lắng nên đưa đến bệnh viện ở địa phương. Tuy nhiên do tình trạng ngộ độc quá nặng nên bác sĩ chuyển lên tuyến trên", một người nhà bệnh nhân cho biết.

So biển có đuôi hình tròn như chiếc đũa trong khi đuôi con sam có cạnh hình tam giác.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), nhóm bệnh nhân tiếp tục bị tê và yếu liệt chân tay, khó thở và không thể nói được. Do chưa có thuốc giải độc đặc trị, người bệnh chỉ được các bác sĩ đã tích cực theo dõi và điều trị triệu chứng. Đến sáng 3/6, sức khỏe của cả 4 đã dần hồi phục.

Theo lời một người trong nhóm, các anh nghĩ con so biển là con sam nên đã vô tư luộc làm mồi nhậu. "Ở quê tôi trước đó đã có nhiều người ăn con này nhưng không thấy bị gì", một người nói.

Theo các bác sĩ, sam và so là hai loại động vật giáp xác thân mềm, sống ở biển. Trên thế giới họ sam nói chung có tên khoa học là Xiphosuridae, có 4 loài, riêng Việt Nam chỉ có 2 loài là sam biển (Tachypleus tridentatus) và so biển (Carcinoscorpius rotundicauda).

So với sam, con so có thân hình nhỏ hơn. Đuôi con sam có tiết diện hình tam giác, với 3 cạnh kéo dài đến tận cuối phần đuôi. Ở đỉnh tam giác có gai nhọn giống như lưỡi cưa. Đuôi con so thì ngược lại, có tiết diện hình tròn hoặc hình bầu dục và không hề có gai nhọn như sam biển.

Sam thường sống theo từng cặp còn so chỉ sống riêng lẻ. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc khi ăn sam mà chỉ tiếp nhận ca ngộ độc do ăn so biển. Một số người thậm chí tử vong do ăn nhiều và nhập viện muộn.

Độc tố tetrodotoxins trong so biển là một độc tố thần kinh mạnh, có khả năng gây liệt cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong nhanh.

Thiên Chương