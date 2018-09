Nhà trường yêu cầu học sinh ngồi thiền thay ngủ trưa

Một trường tiểu học ở Quảng Đông, Trung Quốc, mới đây ra quy định học sinh không được ngủ vào giờ nghỉ trưa mà phải ngồi thiền.

Các em học sinh trường Shuben ngồi thiền theo hướng dẫn của thầy hiệu trưởng vào giờ ngủ trưa. Ảnh: Sina

Quy định mới được áp dụng từ hôm 1/9, khi kỳ học mới bắt đầu tại trường tiểu học Shuben, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Những bức ảnh do các bậc phụ huynh cung cấp cho thấy các em học sinh đang ngồi trên những tờ báo, hai chân bắt chéo, mắt nhắm, tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay mở, một tư thế được yêu cầu trong kỹ thuật ngồi thiền.

Bố của một trong số các em học sinh cho biết anh nhận được thông báo của nhà trường trước ngày 1/9 với nội dung ghi rõ rằng trong học kỳ mới, các em sẽ ngồi thiền vào giờ nghỉ trưa thay vì ngủ trưa. Chính thầy hiệu trưởng sẽ là người trực tiếp dạy cho các em về phương pháp thiền này.

Tuy nhiên, do nhiều bé phàn nàn về kế hoạch này, một số phụ huynh đã tới trường để tìm hiểu thêm. Họ nhìn thấy con em mình thực sự đang ngồi trên nền nhà trong giờ nghỉ trưa, trong khi thầy hiệu trưởng đang giảng về phương pháp thiền trên tivi.

"Chúng cháu được phát cho một tờ báo để ngồi lên trong lúc thầy hiệu trưởng giảng bài trên tivi, dù khi đó chúng cháu đều buồn ngủ lắm rồi", Sina dẫn lời một em học sinh cho biết.

Thầy Wu, hiệu trưởng trường Shuben, giải thích rằng quy định này hiện mới chỉ là thử nghiệm. Liệu nó có thể trở thành một thói quen hằng ngày hay không còn phụ thuộc vào phản ứng của học sinh, điều mà thầy sẽ thường xuyên kiểm tra trong những tuần tới.

Wu cho hay đã có 20 năm ngồi thiền, và nó giúp mang lại lợi ích to lớn cho bản thân thầy. Vì vậy, thầy hy vọng sẽ giới thiệu phương pháp này tới các em học sinh. Wu nói thêm một lý do khác khiến thầy muốn các ngồi thiền thay vì ngủ trưa là bởi trẻ em ngủ trên các giường sắt ở ký túc thực ra không được an toàn.

Phản hồi về chính sách mới trên, một số học sinh nói rằng việc ngồi thiền có phần nhàm chán, khiến bàn chân chúng bị đau, nhưng cũng có một số em thấy khá thoải mái và nghĩ rằng đây có thể là cách để thư giãn cơ thể.

Hướng Dương