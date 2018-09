Nhà sư bị lên án vì làm lễ cho xe sang

Một nhóm nhà sư ở Trung Quốc bị chỉ trích vì làm lễ cầu may cho một chiếc xe sang, còn các vị tu hành nói việc đó chả có gì sai trái.

Hai nhà sư đi trước vẩy nước thiêng lên chiếc xe trong khi ông Tao, chủ nhân của nó, cầm nén hương đi đằng sau. Ảnh: CEN

Lễ cầu may cho chiếc xe Porsche đắt tiền diễn ra hôm 6/8 do các nhà sư thuộc một ngôi chùa ở quận Yunmeng, thành phố Xiaodian, tỉnh Hồ Bắc, chủ trì.

Theo Mirror, chủ nhân chiếc xe là Tao Hung, một ông chủ trong ngành công nghệ thông tin. Tao cho biết ông đề nghị các nhà sư làm lễ cầu may cho chiếc xe sang mới mua với hy vọng sẽ lái nó an toàn, đi may về mắn.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng chỉ trích buổi lễ là "vô nghĩa" và nói rằng nếu Tao không muốn gặp tai nạn, ông ta nên lái chậm lại và biết chăm sóc cho chính mình, thay vì nhờ ông trời phù hộ.

Một người dùng mạng bình luận: "Ông ta có thể có tiền, nhưng tôi không hiểu sao ông ta lại nghĩ ra ý tưởng cầu may cho chiếc xe. Việc này cho thấy ông ta là người kém thông minh".

Trước những ý kiến trên, bản thân ông Tao từ chối bình luận. Trong khi đó, các nhà sư thì cho hay việc cầu may cho các phương tiện giao thông từ lâu đã là một phần trong công việc của nhà sư. Họ cũng nói thêm rằng việc đồng ý làm lễ để chủ nhân chiếc xe được gặp may mắn trên mỗi chuyến đi là không có gì sai trái.

Hướng Dương