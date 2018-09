Nhà Obama ký hợp đồng 60 triệu USD viết hồi ký

Thỏa thuận mà vợ chồng ông Obama và nhà xuất bản đạt được là mức cao kỷ lục trong số những hợp đồng viết hồi ký của các đời cựu tổng thống Mỹ.

Vợ chồng cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: WireImage

Theo AFP, vợ chồng cựu tổng thống Mỹ đã ký hợp đồng viết hồi ký với nhà xuất bản Penguin Random House, trụ sở ở New York. "Công ty chúng tôi đã đạt được bản quyền xuất bản trên khắp thế giới hai cuốn hồi ký được viết bởi cựu tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle", Penguin Random House cho biết trong một thông cáo.

Các điều khoản về thỏa thuận trên không được tiết lộ, tuy nhiên giá trị bản hợp đồng lên tới 60 triệu USD, mức kỷ lục so với hồi ký các đời cựu tổng thống Mỹ, theo Financial Times.

Ông Obama từng là tác giả của hai cuốn hồi ký “Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance" (tạm dịch: Những giấc mơ từ cha tôi: Một câu chuyện về chủng tộc và di sản) và “The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream" (tạm dịch: Hy vọng táo bạo: Những suy nghĩ về việc tìm kiếm lại giấc mơ Mỹ). Cả hai đều là những tác phẩm bán rất chạy. Ngoài ra cựu tổng thống cũng từng viết một cuốn sách dành cho thiếu nhi có tựa đề "Of thee I sing: A letter to my daughters” (tạm dịch: Cha hát về các con: một bức thư gửi con gái yêu).

Trước đây Obama từng tự nhận mình "có sự nhạy cảm của một nhà văn" và chia sẻ ông không muốn viết một cách chi tiết về khoảng thời gian sống ở Nhà Trắng.

Trong khi đó, cuốn hồi ký của cựu phu nhân Michelle đang được nhiều người háo hức mong đợi. Là con cháu của một nô lệ, bà trở thành đệ nhất phu nhân nguời Mỹ gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân.

"Chúng tôi rất mong chờ được làm việc với cựu tổng thống Obama cùng phu nhân Michelle để đưa những cuốn hồi ký của họ trở thành sự kiện xuất bản với quy mô và tầm quan trọng lớn chưa từng có trên toàn cầu", Markus Dohle, CEO của Penguin Random House, nói.