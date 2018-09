Nhà nước Hồi giáo tung video chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lại tung ra một video cho thấy cảnh chúng lấy đầu con tin người Mỹ thứ hai, nhà báo Steven Sotloff.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ SITE, một cơ quan chuyên theo dõi hoạt động trên mạng của các nhóm cực đoan, cho biết. Sotloff, một phóng viên tự do, bị bắt cóc ở Syria tháng 8/2013. Mẹ của anh, bà Shirley, hôm 27/8 vừa công bố một video trong đó bà tha thiết cầu xin IS tha mạng cho con trai.

Steven Sotloff là phóng viên tự do, viết bài cho tạp chí Time và một số báo khác. Ảnh: Reuters

Video cảnh chặt đầu nhà báo Sotloff, 31 tuổi, được IS đưa ra chỉ hai tuần sau khi chúng thực hiện hành động tàn bạo tương tự với phóng viên chiến trường tự do James Foley, cũng người Mỹ. IS nói rằng chúng làm như vậy để trả đũa cho việc chính phủ Mỹ không kích các mục tiêu của phiến quân ở Iraq.

Đoạn video với tiêu đề "Thông điệp thứ hai cho nước Mỹ", mở màn với cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu sau khi IS chặt đầu nhà báo Foley tháng trước. Obama thề sẽ "không ngơi nghỉ" truy quét khủng bố mỗi khi các công dân Mỹ bị làm hại.

Sau đó xuất hiện hình ảnh Sotloff, mặc một bộ áo liền quần màu cam và quỳ trên cát sa mạc trống trải, bên cạnh anh là một chiến binh IS vận đồ đen - bối cảnh giống y hệt những gì đã có trong video về James Foley.

Nói trước ống kính, Sotloff đặt câu hỏi về việc Mỹ can dự vào Trung Đông và đổ lỗi cho Obama đã "đẩy chúng ta, những người dân Mỹ, vào lửa". Sau đó, tên áo đen tiếp tục đổ lỗi cho chính sách đối ngoại "hung hăng đối với Nhà nước Hồi giáo".

Trong video, kẻ áo đen trùm kín mặt còn đưa ra lời đe dọa tính mạng đối với con tin người Anh David Haines, đồng thời cảnh báo chính phủ các nước rằng đừng tham gia vào "liên minh ma quỷ của Mỹ chống lại Nhà nước Hồi giáo".

Steven Sotloff trong bộ áo màu cam, trong một video mà Nhà nước Hồi giáo đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Phủ tổng thống Mỹ chưa xác thực video. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng một clip như thế cần được phân tích thật cẩn thận.

Diễn biến mới này xảy ra sau khi chính phủ Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm tiêu diệt lực lượng của Nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ Iraq, cho phép tiến hành các chuyến bay trinh thám ở Syria. Washington cũng kêu gọi các nước tham gia liên minh nhằm ngăn chặn và tiêu diệt nguy cơ nghiêm trọng mà IS gây ra.

Hôm 19/8, IS tung ra video cho thấy một hoặc hai thành viên của chúng nói những lời đe dọa và kề dao vào cổ nhà báo Mỹ James Foley, lấy đầu anh và đe dọa giết nhà báo Sotloff. Chúng nói rằng tính mạng của Sotloff phụ thuộc vào hành động tiếp theo của Tổng thống Mỹ Obama.

Mỹ quyết tâm theo đuổi chính sách không thương lượng với khủng bố và cam kết sẽ làm mọi việc có thể để đảm bảo an toàn cho các công dân bị bắt trong tay các nhóm khủng bố. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cho hay đặc nhiệm nước này đã thực hiện chiến dịch nhằm giải cứu Foley và các con tin khác vào mùa hè này, nhưng bất thành.

Ánh Dương