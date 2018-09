Nguyên phó Công an thành phố Thanh Hóa bị đe dọa

Thượng tá Đỗ Văn Cai (nguyên phó Công an TP Thanh Hóa) liên tục nhận được tin nhắn khủng bố tinh thần. Người nhà ông phải chuyển chỗ ở.

Thượng tá Đỗ Văn Cai (56 tuổi, hiện là Phó phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa gửi đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng tố cáo hàng loạt sai phạm trong hoạt động tư pháp của lực lượng điều tra, Công an TP Thanh Hóa. Ông Cai cũng đồng thời đề nghị cơ quan chức năng địa phương có biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân ông và gia đình vì nhận được nhiều tin nhắn với nội dung mạt sát, đe dọa có tính chất côn đồ man rợ.

Suốt từ năm 2102, ông Cai liên tục gửi đơn thư tố cáo nhiều sai phạm của lãnh đạo và cán bộ trong đơn vị cũ Ảnh: Chân Nhân.

Trong đơn tố cáo gửi báo chí, ông Cai tường trình, từ 2006 đến 2012, ông Lê Văn Nghiêm, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Thanh Hóa) cùng một số cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cố tình bao che cho những đối tượng côn đồ cộm cán trên địa bàn. Cụ thể, theo ông Cai, các cán bộ này đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, che giấu, bỏ lọt tội phạm, không ra quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Điển hình như vụ Hoàng Văn Hiện (trú thôn Thành Yên, xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa) phạm tội mua dâm người chưa thành niên. Vụ án xảy ra năm 2006, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa sau đó đã cố tình bao che cho Hiện, biến người này từ phạm tội sang “người có công”, tạo điều kiện để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và có cơ hội tiếp tục gây án.

Tiếp đó là vụ án của Lê Quang Cường (thôn Cốc Hạ, xã Đông Hương, TP Thanh Hóa) bị TAND TP Thanh Hóa xét xử với tội danh Đe dọa giết người. Cường là đối tượng cộm cán, từng có 5 tiền án, tiền sự thế nhưng đích thân lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra đã có công văn số 18 ngày 1/11/2012 đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường.

Thượng tá Cai cho biết, trong 2 năm nay ông làm đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ những hành vi vi phạm hoạt động tư pháp, bỏ lọt tội phạm của những cán bộ trong đơn vị thì từ tháng 8/2012 cho đến hết năm 2012, ông liên tục nhận được tin nhắn từ một số máy lạ (đầu số 01658337xxx) đe dọa khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Trong số 32 tin nhắn gửi đến điện thoại cầm tay của ông Cai, hầu hết có những nội dung thô tục nhằm nhục mạ, khủng bố, đe dọa đến tính mạng của ông và cả gia đình ông.

Kẻ nhắn tin thậm chí còn biết đích xác nơi ở và nơi làm việc của từng thành viên trong gia đình ông Cai. Suốt từ đó cho đến nay, ông Cai thường xuyên nhận được điện thoại từ số lạ đe dọa sẽ sát hại ông. Nhiều lần ông Cai phát hiện có người lén theo dõi mình. “Cứ khoảng 1-2h sáng lại có người lạ đi đi lại lại trước cổng nhà tôi với biểu hiện mờ ám”, ông Cai nói.

Đề phòng bất trắc, đảm bảo an toàn cho người thân, ông phải đưa vợ con ra tỉnh ngoài tạm lánh. Ngôi nhà ông ở phải bao bọc kín bởi toàn bộ khung sắt, con dâu và cháu nội đang ở Hà Nội phải chuyển lên Thái Nguyên, nơi đơn vị của con trai ông đóng quân để ở vì quá hoảng sợ.

Ông Cai bức xúc, từ năm 2012 -2014, trong khi cơ quan chức năng đang giải quyết đơn thư tố cáo thì vào tháng 5/2014, ông bất ngờ nhận được quyết định điều chuyển công tác. Hiện ông Cai đang giữ chức vụ Phó phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa. “Họ muốn chuyển tôi đi để tôi không còn tố cáo nữa, nhưng tôi không từ bỏ mà sẽ tố cáo đến cùng cho đến khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Làm trong nghề như tôi mà còn bị đe dọa, đơn thư giải quyết không đúng huống hồ gì là dân đen. Không biết có còn công lý không?”, ông Cai khảng khái nói.

Một trong số tin nhắn kẻ lạ mặt gửi đến điện thoại của ông Cai. Ảnh: Chân Nhân.

Trao đổi với báo chí, đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã lên tiếng bác bỏ những tố cáo nêu trên, đồng thời cho rằng việc làm của ông Cai là hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự lãnh đạo.

“Những cáo buộc của thượng tá Cai về việc làm sai lệch hồ sơ vụ án, che dấu bỏ lọt tội phạm tại một số vụ án trong đơn nêu là sai sự thật. Nếu những quyết định của tôi trong việc xử lý án có sai phạm, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật..”, ông Nghiêm khẳng định.

Cũng theo ông Nghiêm, việc thượng tá Cai có đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng không đúng sự thật gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín lãnh đạo và cán bộ cơ quan đồng thời vi phạm bí mật trong hoạt động của ngành.

Liên quan đến vụ việc, tại cuộc họp báo tổ chức mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định, những nội dung tố cáo của thượng tá Đỗ Văn Cai đã được điều tra, xác minh kĩ lưỡng tuy nhiên chưa phát hiện sai phạm nghiêm trọng.

"Cơ quan điều tra không phát hiện có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm của đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết các vụ án đã có một số thiếu sót về mặt quy trình. Song, các thiếu sót chưa đến mức xử lý kỷ luật theo quy định của ngành, của Đảng nên chỉ thực hiện kiểm điểm, chấn chỉnh trong nội bộ cơ quan", đại tá Nguyễn Vă Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nói.

Công an Thanh Hóa cũng cho rằng, việc điều chuyển vị trí công tác đối với ông Cai vừa qua là đúng quy định, phù hợp với công tác tổ chức cán bộ và được Đảng ủy cơ quan biểu quyết thông qua.

Còn việc ông Cai bị đe dọa, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa (PC44) cho hay, đã vào cuộc và có biện pháp bảo vệ ông và gia đình.

Cho rằng những kết luận trên đều không thỏa đáng, ông Cai cho hay sẽ tiếp tục làm đơn khiếu kiện. Lý giải nguyên nhân gần đây mới gửi đơn thư cho báo chí, ông Cai cho hay, vì ông muốn tuân thủ theo trình tự Luật khiếu nại tố cáo.

Chân Nhân