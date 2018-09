Người vợ trẻ bị chồng tưới xăng thiêu sống đã tử vong

Bị bỏng trên 90% cơ thể do chồng đổ xăng lên người đốt, chị Nguyễn Thị Anh Đàm (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã tử vong.

Chiều 30/7, ông Nguyễn Đình Trung cho biết con gái ông đã tử vong vào khoảng hơn 14h cũng ngày khi người thân đang trên đường chở ra Viện bỏng Quốc gia lần 2.

Trước đó, khoảng 14h ngày 29/7, chị Đàm được gia đình đưa về nhà từ Viện bỏng Quốc gia trong trạng thái nguy kịch, sức khỏe yếu. Tuy nhiên, khi trở về gia đình, sức khỏe Đàm bất ngờ có tiến triển, có thể ăn cháo và uống sữa nên gia đình đã đưa đến Viện bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị. Khi xe cấp cứu chở chị Đàm đi đến địa phận Diễn Châu (Nghệ An) thì chị tắt thở.

Chị Đàm bị phỏng nặng toàn thân.

Trước đó, vào khoảng gần 21h ngày 27/7, Trần Văn Giang (chồng chị Đàm, 25 tuổi, ngụ tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) đi uống rượu với bạn về nhà và xảy ra xích mích với vợ mình là Nguyễn Thị Anh Đàm. Bất ngờ Giang lấy can xăng 4 lít đổ lên người vợ đang bế con trai 9 tháng tuổi là cháu Trần Văn Đoàn rồi châm lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ con chị Đàm, người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến dập lửa và đưa 2 người đi cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Do vết bỏng quá nặng, cháu Đoàn đã tử vong. Riêng chị Đàm được chuyển ra Viện bỏng Trung ương cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Ngày 29/7, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Giang 4 tháng để điều tra về hành vi giết người.

