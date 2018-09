Người từng cắt 'của quý' chồng chết bất thường tại nhà

Theo chồng chị Vân, khi đang nấu ăn, chị lên cơn đột quỵ rồi tử vong. Cách đây hơn 4 năm, chị từng có hành vi cắt 'của quý' chồng.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết, đang điều tra nguyên nhân cái chết của chị Vân (34 tuổi, ngụ đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh).

Trước đó, trưa 6/10, chị Vân được phát hiện chết bất thường tại nhà. Theo lời khai của anh Quân (43 tuổi, chồng nạn nhân), vợ anh đang nấu ăn trưa thì đột quỵ. Anh hô hoán chạy ra ngoài nhờ hàng xóm giúp đỡ đưa vợ đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Xác nạn nhân được bàn giao cho gia đình ngày 7/10.

Cái chết bất thường của nạn nhân khiến dư luận quan tâm, bởi cách đây vài năm, chị “nổi tiếng” về hành vi cắt phăng “của quý” của chồng mình. Theo người dân sống xung quanh nhà nạn nhân, trước đây, chồng chị Vân vốn khá nổi danh trong lĩnh vực bất động sản tại khu vực Bình Thạnh (TP HCM). Sau này, anh còn là chủ quán nhậu khá lớn tại khu vực Bình Lợi (dọc bờ sông Sài Gòn).

Anh Quân làm ăn phất lên, nhưng cũng thường xuyên vắng nhà, lao vào những cuộc ăn nhậu thâu đêm. Tuy nhiên, cứ mỗi lần về nhà, trong cơn say, anh thường đánh đập và bạo hành khi “quan hệ” đối với vợ mình. Chị Vân ghen tuông, nghi ngờ chồng mình có thói trăng hoa.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 1h30 phút rạng sáng ngày 11/12/2009, anh Quân say rượu, về nhà đánh đập vợ tàn nhẫn, sau đó tiếp tục đòi quan hệ. Chị Vân thủ sẵn con dao, cắt phăng “của quý” của chồng mình, rồi chạy ra trụ sở Công an phường khai nhận hành vi.



Theo người dân, thời gian gần đây, gia đình này lại tiếp tục lục đục vì tranh chấp phân chia tài sản. Hiện Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Theo Lao Động