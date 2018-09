Người tử nạn trong ôtô ở TP HCM từng nằm mơ thấy khăn tang

Trước khi xảy ra tai nạn làm 5 người chết hôm qua ở TP HCM, nữ Việt kiều từng nằm mơ đeo khăn tang. Cô đã kể với mẹ và luôn cảm thấy bất an.

Trưa 1/6, bà Huỳnh Thị Cẩm (62 tuổi, Việt kiều Mỹ) cùng nhiều bà con, hàng xóm tập trung tại khu vực Nhà Đại thể Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức. Cả gia đình bà đang đợi hai đứa con từ Mỹ về để nhìn mặt cha lần cuối trước khi đưa thi thể ông cùng con gái và con rể về chùa Đại Giác (quận Phú Nhuận, TP HCM) để tẩm liệm và hoả thiêu.

Bà Cẩm kể về điềm gở trước tai nạn. Ảnh: Kiến Tường.

Kể về đứa con gái xấu số Lý Thanh (31 tuổi), bà Cẩm cho hay mọi chuyện đúng là do số mệnh. Người lên chiếc xe 4 chỗ gặp nạn cuối cùng chính là Thanh và cô đã tử vong cùng chồng và cha mình. Ban đầu, theo sắp xếp, bà Cẩm sẽ ngồi xe 4 chỗ còn Thanh theo xe 45 chỗ với mọi người đến chùa. Tuy nhiên đến thời điểm xe lăn bánh, Thanh đòi lên ngồi gần chồng và tai nạn đã xảy ra.

Đôi mắt quầng thâm và hoen đỏ, bà Cẩm kể, trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, khi cả gia đình còn ở Mỹ, Thanh từng kể cho bà về một giấc mơ kỳ lạ. Cô con gái thấy mẹ đưa cho mình chiếc quần trắng, thầy tu đưa mình chiếc khăn tang và bảo mặc như vậy mới đúng. “Nó đã kể tôi nghe và tỏ ra hết sức lo lắng. Tôi nói có thể là sắp tới nhà sẽ có tang, người ra đi có thể là chồng hoặc cha mẹ”, bà kể và bảo đã trấn an con gái suốt thời gian qua.

Sau giấc mơ, chị Thanh thường xuyên hỏi han quan tâm cha mẹ nhiều hơn. Mỗi đêm, cô con gái thường nguyện cầu sẵn sàng nhường tuổi tác cũng như sức khoẻ cho cha mẹ để hai người được sống thọ. “Giấc mơ đã xảy ra nhưng nó lại là người ra di chung với cha và chồng. Nỗi đau này quá lớn và xảy ra đột ngột quá”, bà Cẩm nghẹn ngào.

Bà cũng cho hay, lo lắng bây giờ là 2 đứa cháu ngoại (5 và 8 tuổi), con của vợ chồng Thanh, bình thường rất quấn quít ba mẹ, bây giờ không biết phải thông báo với chúng tin dữ này như thế nào. “Những ngày về Việt Nam, 2 đứa nhỏ đòi theo ba mẹ mãi. Thỉnh thoảng gọi về nhà, nó cứ đòi cha mẹ về nhà với chúng nó”, bà kể.

Bà Cẩm cho hay mình đã tu tại gia được nhiều năm với pháp danh Tường Phước. Gia đình bà, cứ 1-2 năm lại về Việt Nam để làm từ thiện. Bà thường tổ chức phát gạo cho người nghèo và tài trợ các chi phí cho họ đi lễ chùa cũng nhưng cúng dường vào các dịp lễ Phật. “Tôi về chỉ muốn cầu phúc cho gia đình. Thấy những người nghèo khổ tôi thương nên giúp đỡ. Người dân mình còn nghèo lắm, thấy người ta khổ, mình giúp được gì được giúp”, bà tâm sự.

Người phụ nữ tỏ ra chấp nhận sẽ không yêu cầu lái xe container đền bù hay chịu trách nhiệm gì. “Tai ương giáng xuống, gia đình tôi khổ lắm rồi. Tôi không muốn lái xe này phải chịu cảnh tù tội nữa”, bà nói.

Theo kế hoạch, sắp tới gia đình bà Cẩm sẽ làm thủ tục hỏa thiêu rồi đưa tro cốt 2 vợ chồng con gái về Mỹ. Riêng với tro cốt của chồng, bà cho hay sẽ tham khảo ý kiến các con để đem rải ở sông, nơi quê hương đất nước mình.

Chiếc xe 4 chỗ bẹp dùm sau va chạm. Ảnh: A.N

Trước đó, rạng sáng 31/5, tài xế Võ Văn Răng chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ An Sương về Suối Tiên. Khi đến gần khu chế xuất Linh Trung, xe va chạm với ôtô tải nhỏ của tài xế Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, quê Đồng Nai) chạy cùng chiều. Xe container tiếp tục đâm mạnh vào đuôi ôtô 4 chỗ do bà Yến (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cầm lái, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Cú đâm mạnh khiến xe của bà Yến lao tới, húc vào đuôi ôtô khách 45 chỗ của tài xế Nguyễn Thanh Hải (42 tuổi, quê Long An).

Ngoài bà Yến, tai nạn khiến ông Lý Văn Sành (66 tuổi) và vợ chồng con gái Lý Thanh (31 tuổi) - Phạm Thanh Tùng (42 tuổi, cùng quốc tịch Mỹ) tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (26 tuổi, quê Kiên Giang, bạn chị Thanh) bị thương nặng dù được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cả 5 người tử nạn đang cùng những người trên ôtô 45 chỗ phía trước đi chùa Gia Lào ở Đồng Nai.

Vụ việc đang được Công an TP HCM điều tra và theo thông tin ban đầu, tài xế container vẫn tỉnh táo. Người này khai nhận do mất thắng nên không làm chủ được tốc độ.

Kiến Tường