Người tình trẻ tố 'máy bay' hối lộ tình cho nhân chứng

Sau khi bị xử tù vì tung ảnh nóng của người tình, Vũ tố cáo chị này đã cặp bồ với nhân chứng để khai bất lợi cho mình.

Mới đây, bị cáo Nguyễn Vũ (33 tuổi, người vừa bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án 12 tháng tù giam về tội làm nhục người khác) cho biết đã gửi đơn đến TAND Tối cao xin xem xét lại vụ án do xuất hiện tình tiết mới.

Theo hồ sơ, từ năm 2009, Vũ thường xuyên qua tiệm tạp hóa của chị My (38 tuổi, ở thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) chơi. Trong thời gian này, vợ chồng họ liên tục xảy ra mâu thuẫn nên Vũ thường xuyên an ủi và nảy sinh tình cảm với chị My.

Mỗi khi chồng vắng nhà, My lập tức nhắn tin cho chàng “phi công” chạy sang “giao lưu tình cảm”. Mặc dù Vũ cũng đã có vợ con nhưng cuộc tình bất chính này kéo dài nhiều năm liền. Lúc thì họ hẹn nhau "mây mưa" ở nhà khi người chồng vắng nhà; lúc thì họ hẹn nhau vào khách sạn ở TP Phan Thiết.

Tháng 9/2012, cặp đôi này hẹn nhau tại một nhà nghỉ ở thị trấn Ma Lâm. Tại đây, My khỏa thân cho người tình lấy máy ảnh chụp 4 kiểu. Sau đó, Vũ bật máy quay lại toàn bộ cuộc “mây mưa” với độ dài video đến gần 10 phút.

Ngày 26/11/2013, nghi ngờ người tình đã “no xôi chán chè” khi không tới chỗ hẹn như mọi lần, Vũ đe dọa sẽ đưa ảnh khỏa thân của chị này cho chồng xem. Đến tối cùng ngày, Vũ mang 3 tấm ảnh khỏa thân ném vào cửa hàng tạp hóa nơi 3 mẹ con chị My và một số khách hàng đang ngồi rồi bỏ đi.

Chị My tá hỏa nhặt lên mang đi đốt bỏ. Đến sáng hôm sau, Vũ đón đường mẹ của chị My đưa tấm ảnh khỏa thân còn lại. Thấy ảnh con gái, người mẹ tức giận tra hỏi, My mới thú nhận toàn bộ cuộc tình bất chính của mình với Vũ.

Ngoài ra, kết luận điều tra còn cho biết tháng 3 năm nay, Vũ gọi điện thoại cho bạn là Quân (29 tuổi) đến nhà nhậu và “chiêu đãi” cho anh này xem toàn bộ video cảnh nóng của mình và người tình.

Ngày 19/9, TAND huyện Hàm Thuận Bắc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Vũ 5 tháng tù giam, buộc bồi thường thiệt hại 8 triệu đồng cho nạn nhân do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xúc phạm. Sau phiên xử, Vũ kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trong phiên xử phúc thẩm ngày 24/11, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Vũ 12 tháng tù giam. Theo Vũ, tại phiên tòa phúc thẩm, anh ta đã khai có tình tiết mới, đó là việc My đã “hối lộ tình dục” cho Quân (nhân chứng của vụ án nhưng vắng mặt cả hai phiên tòa).

Theo Vũ, Quân đã cố tình khai báo không trung thực, nói rằng Vũ đã cho mình xem video sex với chị My, nhưng thực tế không có chuyện này. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã không xem xét tình tiết này. Theo đơn của Vũ, ngay sau khi vụ việc bị vỡ lở, My đã làm đơn ly hôn với chồng, bỏ lại 3 con nhỏ cho chồng nuôi và công khai cặp bồ với Quân. Vũ khẳng định anh ta khai như vậy là theo ý đồ của My nhằm tăng nặng hình phạt đối với mình.

Để có căn cứ tố cáo, Vũ đã nhiều lần mật phục và đầu tháng 11, anh ta đã quay được một đoạn video ngắn quay cảnh hai người ôm nhau rất tình tứ trong nhà. Theo Vũ, từ khi My “hối lộ tình dục”, Quân đã bỏ vợ con và sống như vợ chồng công khai với chị này.

Một luật sư cho rằng lời khai của người làm chứng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xét xử vụ án. Chính vì vậy, lời khai của người làm chứng cần trung thực tất cả những gì mà mình biết. Người làm chứng phải là người vô tư, khách quan, lợi ích của họ không bị ảnh hưởng và họ không quan tâm đến kết quả vụ án. Đối với những người vì có tình cảm hoặc có mâu thuẫn trong vụ án mà khai thêm hoặc bớt, thiếu chính xác thì phải được xác minh, làm rõ.

“Luật pháp cũng quy định trước khi hỏi về nội dung vụ án, điều tra viên cần xác minh mối quan hệ giữa người làm chứng với bị can, người bị hại và những tình tiết khác về nhân thân của người làm chứng. Điều tra viên cần yêu cầu người làm chứng kể hoặc viết lại những gì mà họ biết về vụ án, sau đó mới đặt câu hỏi. Không được đặt câu hỏi có tính chất gợi ý... Trong vụ án này, nếu tố giác của bị cáo Vũ là đúng thì đây là tình tiết mới cần xác minh, làm rõ”, vị luật sư này nhận định.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên các nhân vật đã được thay đổi