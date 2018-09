Người tình của mẹ tưới xăng đốt, nữ sinh lớp 11 tử vong

Đanh nấu cơm trong bếp, Quỳnh bị người tình cũ của mẹ tạt xăng. Lửa từ bếp bén vào khiến em bị bỏng nặng, tử vong.

Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 7/12 xác nhận nạn nhân Trần Như Quỳnh (16 tuổi, học sinh lớp 11) đã qua đời sau 15 ngày điều trị. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Bạch (45 tuổi) vẫn đang được theo dõi sát sao.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (43 tuổi) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân được theo dõi trong phòng săn sóc đặc biệt.

Tấn và chị Bạch làm chung công ty ở quận 5. Cùng hoàn cảnh từng tan vỡ hôn nhân, 2 người "rổ rá cạp lại", nảy sinh tình cảm.

Theo điều tra ban đầu, sau thời gian ngắn mặn nồng, Tấn lộ rõ bản tính cộc cằn khiến chị Bạch nhiều lần khổ sở, tỏ ý muốn chia tay. Người đàn ông hết năn nỉ lại chuyển sang hăm dọa. Hắn tìm đến nhà trọ của người tình ở quận 8, lớn tiếng tuyên bố sẽ giết chị Bạch.

Vẫn bị khước từ, Tấn nảy sinh thù hận. Sáng 22/11, hắn mua 9 lít xăng đựng trong can nhựa để thực hiện kế hoạch trả thù tình.

Vào nhà trọ nói chuyện với chị Bạch và con gái 16 tuổi (mới về thăm mẹ) nhưng hai mẹ con bỏ xuống bếp nấu cơm, Tấn cho là bị lạnh nhạt nên xách can xăng tạt vào họ. Lửa từ bếp bén sang khiến hai mẹ con cháy như ngọn đuốc. Tấn đứng cạnh đó cũng bị cháy phần tay. Gây án xong, hung thủ chạy ra lấy xe tẩu thoát.

Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, hàng xóm chạy sang ứng cứu, đưa cả 2 mẹ con đến bệnh viện. Chị Bạch bị bỏng 62%, con gái 55%.

Tấn di chuyển nhiều chỗ để trốn cảnh sát. Trưa 25/11, khi hắn chạy xe trên đường Lê Đức Thọ (phường 7, quận Gò Vấp) thì bị các trinh sát ập đến bắt. Khai nhận tại cơ quan công an, gã đàn ông cho rằng bị người tình phụ bạc nên ghen tuông gây án.

Do Tấn cũng bị bỏng 2 tay nên công an đã đưa hắn đi bệnh viện băng bó vết thương. Hiện Công an TP HCM vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Công An TP HCM, VnExpress