Người tình của giang hồ Tuấn Em mới 15 tuổi

Ngân nói rằng vì quá thương Tuấn Em nên khai tăng tuổi chứ cô bé mới 15 - không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Không tố giác tội phạm.

Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em, 32 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc) và 7 đồng phạm về hàng loạt tội: Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm.

Tuấn Em là kẻ đã nổ súng làm chết 2 người tại quán Lion Garden Beer trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, hơn 3 tháng trước.

Quán bia ở Phú Quốc, nơi giang hồ Tuấn Em nổ súng làm 2 người chết.

Đối với người tình của Tuấn Em là Nguyễn Thị Kim Ngân, cơ quan điều tra xác định Ngân sinh năm 2000 (15 tuổi) chứ không phải 19 tuổi như lời khai lúc bị bắt. Thiếu nữ nói rằng do quá thương, sợ người tình bị nặng tội nên khai tăng tuổi, tránh việc Tuấn Em bị xử lý vì hai người đã sống như vợ chồng từ đầu năm.

Từ đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã đình chỉ điều tra, trả tự do cho Ngân do cô chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội Không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, Tuấn Em phải gánh thêm tội Giao cấu với trẻ em.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 7, Tuấn Em đến quán Lion Garden Beer gặp anh Nguyễn (19 tuổi) ngồi cùng 4 thanh niên khác. Gã giang hồ rọi đèn laser trúng mặt anh này nên xảy ra cự cãi. Lúc về, Tuấn Em dùng cây đánh vào đầu Nguyễn khi bị đuổi theo tấn công.

Hôm sau, tại một quán ăn ở thị trấn Dương Đông, Tuấn Em bị Nguyễn cùng 3 thanh niên khác đánh chảy máu đầu, đập hỏng xe SH. Từ đó, hắn nuôi ý định giết Nguyễn để trả thù.

Khoảng giữa tháng đó, Tuấn Em gặp người tên Hào ở Campuchia nhờ mua khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn với giá 15 triệu đồng. Vài hôm sau, trên đường đi chơi đêm, Tuấn Em rượt bắn Nguyễn nhưng không trúng. Cha Nguyễn vì lo sợ cho con trai đã tìm gặp Tuấn Em bồi thường 10 triệu đồng và mong được bỏ qua.

Đêm 25/7, tại một quán bar, Tuấn Em gặp Nguyễn nên cầm ly bia mời. Nam thanh niên cụng ly mạnh, gã giang hồ nghĩ đối phương khiêu khích nên về nhà trọ lấy "hàng nóng" định quay lại giết Nguyễn nhưng súng bị hư. Vài ngày sau, gặp đàn anh Ông Minh Phụng (41 tuổi), Tuấn Em xin đổi súng để phòng thân. Phụng đem ra 3 khẩu, hắn chọn khẩu Rulor nòng dài cùng hộp đạn 42 viên.

Đêm 1/8, Tuấn Em lắp 4 viên đạn vào khẩu Rulor giấu vào người và bỏ cây dao tự chế vào cốp xe, đến quán Lion Garden Beer. Thấy Nguyễn ngồi bên trong, Tuấn Em gọi Nguyễn Trọng Nghĩa và Tôn Văn Nhân đến tiếp tay "xử" thanh niên này.

Giang hồ Tuấn Em.

Nguyễn bị vây đánh phải bỏ chạy. Tuấn Em rút súng bắn trúng đối thủ, viên đạn khác trúng chị Trần (đang nghe điện thoại ngoài quán bar) khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau đó, Tuấn Em và Nghĩa tiếp tục truy sát Bảo đến chết.

Gây án xong, Tuấn Em bảo Nghĩa chở về nhà trọ gặp Phan Thanh Giang (25 tuổi) và người tình Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau đó, Giang chở Tuấn Em, Nghĩa chở Ngân đến phía bắc đảo Phú Quốc để thuê tàu trốn vào đất liền nhưng không thành.

Khoảng 3h ngày 2/8, Tuấn Em gọi cho Nguyễn Hữu Phúc (19 tuổi, nhà ở thị trấn An Thới) để tìm chỗ trốn. Hai tiếng sau hắn được Phúc cùng Nguyễn Nhật Hoàng Khương (24 tuổi) dẫn đến nhà người quen ở xã Dương Tơ xin ở nhờ trên gác gỗ.

Đến ngày 4/8, khi bị lực lượng công an bao vây kêu gọi đầu hàng, Tuấn Em đã dùng súng bắn vào ngực tự sát. Lúc ngày Ngân đứng phía sau ôm chặt Tuấn Em nên cả 2 bị trúng đạn. Các đồng phạm của gã giang hồ cũng lần lượt bị bắt.

Về nguồn gốc khẩu Rulor nòng dài Tuấn Em dùng gây án, cơ quan điều tra xác định, giữa tháng 7, người đàn ông 60 tuổi ở TP HCM ra Phú Quốc xưng là cán bộ cao cấp của Bộ Công an đã nghỉ hưu. Ông Minh Phụng quý mến nên bán cho thửa đất với giá rẻ 600 triệu đồng. Người đàn ông này hứa cho Phụng một khẩu súng làm kỷ niệm.

Khi đến nhà ông này ở Sài Gòn nhận tiền đặt cọc, Phụng được cho cả 3 khẩu súng. Sau đó, Phụng đưa khẩu Rulor nòng dài cùng 42 viên đạn cho Tuấn Em sử dụng.

* Tên nạn nhân được thay đổi