Người phụ nữ trong bao tải bị anh trai người tình sát hại

Do mâu thuẫn tình cảm nên Tuấn đã sát hại chị Hạnh rồi phân xác làm 2 bao tải. Phần đầu nạn nhân hiện vẫn đang được tìm kiếm.

Trưa 1/10, Công an TP HCM xác định nạn nhân bị chặt xác bỏ trong hai bao tải để trước hẻm 594, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Đa Kao, quận 1 là Bùi Thị Hạnh (40 tuổi, ngụ quận 1). Nghi can sát hại nạn nhân tên Đặng Văn Tuấn (44 tuổi), đã tự tử trong nhà khi công an khám nghiệm hiện trường thi thể cách đó không xa. Tuy nhiên, Tuấn đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Căn nhà nơi Tuấn gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng một năm trước, anh Thành (em trai Tuấn, cùng hành nghề xe ôm) đưa chị Hạnh về sống chung như vợ chồng trong hẻm 594. Chị này có hai con riêng nhưng không ở cùng. Còn Tuấn cũng có con trai hơn 10 tuổi. Sau khi mãn hạn 7 năm tù về tội Buôn bán ma túy, người này về sống với vợ chồng em trai.

Thời gian ở chung, giữa Tuấn và Hạnh nảy sinh tình cảm nên hai anh em ruột Tuấn thường xảy ra mâu thuẫn. Vài ngày trước, Tuấn đuổi em ra khỏi nhà để sống chung với "em dâu".

Ông Nguyễn Văn Phụng (57 tuổi), ở sát nhà nghi can cho biết, khoảng 3h sáng nay nhìn qua khe cửa sổ, ông thấy Tuấn chất hai bao tải lên xe máy chở đi. "Một bao Tuấn để sau, một bao nhỏ hơn để phía trước", ông Phụng nói.

Nghĩ Tuấn chở hàng cho người khác nên ông Phụng không quan tâm. Nhưng đến sáng, khi nghe người dân phát hiện hai bao tải chứa thi thể phụ nữ, ông Phụng nghi ngờ về hành vi của Tuấn và báo công an.

Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện xác.

Đến hơn 7h, khi công an tìm đến, Tuấn bỏ chạy vào nhà, chốt cửa cố thủ. Căn nhà Tuấn ở có hai lớp cửa sắt, một trệt và một gác nằm sâu trong con hẻm thông qua nhiều đường lớn xung quanh như Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu… "Tuấn ở trong đe dọa nếu ai xông vào sẽ đốt nhà và tự tử", một hàng xóm ở đối diện cho biết.

Một giờ sau, Tuấn ném chìa khóa cho cảnh sát khi đã cắt đứt mạch máu tay và nằm trên vũng máu. Đến 14h, Tuấn khai đã vứt phần đầu nạn nhân ở cầu Lò Gốm, quận 6. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm.

