Người phụ nữ sinh hai con với kẻ bắt cóc mình suốt 18 năm

Dù trải qua thời gian kinh hoàng, Jaycee khẳng định cô sẽ không để trải nghiệm đó ảnh hưởng đến phần đời còn lại của mình.

Jaycee hiện 36 tuổi, chưa từng một lần hẹn hò. Ảnh: Filmmagic

Đã 7 năm kể từ khi Jaycee Dugard được giải thoát khỏi Phillip Garrido, kẻ giam cầm và biến cô thành nô lệ tình dục. Theo The Sun, Jaycee thu hút sự chú ý của báo giới quốc tế khi được tìm thấy vẫn còn sống vào năm 2009, 18 năm sau khi bị Garrido, một tên tội phạm tình dục, bắt cóc.

Jaycee bị bắt đi khi mới 11 tuổi, lúc đang trên đường đi học ở South Lake Tahoe, bang California, Mỹ. Cô bị Garrido và vợ hắn, Nancy, cưỡng hiếp, liên tục chuốc thuốc mê.

Sau khi cảnh sát bắt giữ, Garrido bị kết án 431 năm tù giam, trong khi Nancy phải lĩnh mức án 36 năm. Trong khoảng thời gian gần 20 năm đó, Jaycee đã sinh hai cô con gái với chính kẻ cưỡng hiếp mình.

Câu chuyện làm mẹ đơn thân được Jaycee, hiện 36 tuổi, tiết lộ với hai con trong cuốn hồi ký thứ hai có tên "Freedom: My Book of Firsts" (Tạm dịch: "Tự do: Cuốn sách của tôi trong những cái đầu tiên").

"Nhìn thấy các con hẹn hò, yêu đương, tôi cũng có cảm giác rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ gặp được người phù hợp", Jaycee viết trong cuốn hồi ký, được in độc quyền trên tạp chí People Magazine.

Jaycee chỉ là cô bé 11 tuổi, nhí nhảnh, hồn nhiên trước khi bị bắt cóc. Ảnh: Reuters

Dù phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, Jaycee cho biết hai con đều phấn đấu hết mình và đạt được kết quả tốt. Hiện một trong hai cô con gái đang học đại học, cô còn lại cũng sắp trở thành sinh viên.

"Tôi rất mừng cho chúng và cũng tự hào khi các con đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách để có được ngày hôm nay", Jaycee viết. "Các con rất quan trọng với tôi. Tôi đã làm hết sức mình để bảo vệ chúng suốt những năm qua, cũng giống như việc bất kỳ bà mẹ nào vẫn làm cho các con mình".

Tự nhận gu thẩm mỹ của mình bị ảnh hưởng bởi Garrido, Jaycee nhớ lại cái đêm hắn tự tay chọn quần áo để cô mặc lên người. Hôm đó, Jaycee đã khóc không ngớt.

"Tôi nói với hắn rằng tôi thấy mình thật xấu xí", Jaycee kể. "Nhưng hắn nhìn tôi và nói "Trông cô đẹp lắm. Lại đây tôi chỉ cho mà xem. Hãy nhìn vào gương đi. Khi một gã đàn ông có vấn đề về tâm thần, bắt cóc và kéo bạn ra khỏi tất cả những thứ bạn từng yêu thích, ép bạn phải "ăn diện" rồi tự trang điểm cho bạn theo kiểu mà hắn cho là đẹp, thì quan điểm về cái đẹp của bạn rồi cũng sẽ thay đổi”.

Kể từ khi thoát khỏi "nhà tù" đã 7 năm, Jaycee chưa từng hẹn hò với ai. Cô cho biết vẫn đang học cách thích nghi với cuộc sống bên ngoài đời thực.

Phillip Garrido và vợ Nancy phải nhận mức án lần lượt là 431 năm và 36 năm tù giam vì những gì chúng đã làm với Jaycee. Ảnh: AP/EPA

"Tôi chưa từng hẹn hò với ai. Người duy nhất từng rủ tôi đi chơi là một cậu bé 10 tuổi, và khi đó tôi 9 tuổi. Khi ấy, tôi thực sự không biết phải nói gì nên đã từ chối lời mời của cậu ấy. Giờ tôi thấy có chút tiếc nuối".

Hiện tại, với vai trò một bà mẹ đơn thân có hai con, Jaycee đã khá cởi mở hơn khi chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình. Cuốn hồi ký đầu tiên của cô, có tựa đề "A Stolen Life: A Memoir", được xuất bản khoảng hai năm sau khi cô được tự do.

Jaycee cho biết cô muốn chia sẻ câu chuyện này để bày tỏ sự ủng hộ đối với những người sống sót khỏi nạn bạo hành tình dục, đồng thời nhấn mạnh trải nghiệm kinh hoàng suốt 18 năm sẽ không gây ảnh hưởng, cản trở đến quãng đời còn lại.

"Dù điều khủng khiếp ấy đã xảy ra, tôi cũng sẽ không để nó hủy hoại cuộc đời mình", cô tuyên bố.

Hướng Dương