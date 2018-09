Người phụ nữ khổ sở vì đôi chân to như voi

Katia dự kiến phải trải qua 10 đến 12 lần phẫu thuật, hút mỡ ở chân trong vài năm tới để chúng trở về kích cỡ dễ kiểm soát.

Katia với đôi chân khổng lồ. Ảnh: Barcroft Media

Katia Page, 36 tuổi, đến từ New Jersey (Mỹ), bị chứng Lipedema, một căn bệnh mãn tính khiến phần thân dưới xuất hiện nhiều mô mỡ. Điều này đồng nghĩa với việc đôi chân của Katie ngày một to lên, khiến cô phải tiến hành hút mỡ để cải thiện tình hình.

Katia cho biết trước khi quyết định đi phẫu thuật để kiểm soát bệnh, kích cỡ vòng đùi cô lên tới 137 cm, to hơn cả vòng eo. Nếu không nhanh chóng khắc phục hoặc có biện pháp xử lý, Katie có thể sẽ không thể đi lại được và có nguy cơ tử vong. "Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là nguy cơ mất khả năng đi lại, bởi một khi không di chuyển được, tôi biết căn bệnh này sẽ tiến triển và có thể khiến tôi mất mạng", The Sun dẫn lởi Katia Page cho biết.

Sau khi hút mỡ và tiến hành điều trị, hiện đôi chân của Katia cũng đang dần nhỏ đi đôi chút. Tuy nhiên Katia sẽ phải trải qua ít nhất 10 lần dao kéo trong vài năm tới nữa để đôi chân trở về kích cỡ dễ kiểm soát.

Cuộc chiến đấu của Katie với căn bệnh lạ càng trở nên khó khăn hơn khi sự thật là nhiều người cho rằng cô có chế độ ăn uống không lành mạnh, khiến cơ thể thừa cân và đôi chân to như voi, thay vì nghĩ cô bị bệnh. Hai chân Katie bắt đầu to dần lên năm cô 7 tuổi, đến năm ngoài 20, chúng phình lên nhanh chóng. "Có những ngày tôi đau đến mức chẳng thể làm được gì. Thật tồi tệ khi bắp chân còn to hơn cả vòng eo", cô nói.

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, Katia vẫn không chịu khuất phục. Hiện cô rất háo hức chờ tới ngay được làm cô dâu. "Tôi nhanh nhẹn, tôi có học vấn, tôi có thể nấu nướng và nắm bắt mọi thứ rất tốt. Tôi đã đính hôn và chúng tôi sẽ làm đám cưới sớm thôi. Và thật lòng mà nói, anh ấy yêu tôi dù tôi có trông thế nào chăng nữa. Tuy nhiên, tôi muốn mình trở nên xinh đẹp nhất có thể", người phụ nữ với đôi chân sưng to như voi cho biết.

Katia cũng chia sẻ cô muốn được đi lại, được sống cuộc đời dài lâu bên chồng. "Chẳng ai lại muốn kết hôn rồi qua đời, bỏ lại chồng mình cả. Tôi thực sự vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống này, dù sự thật là tôi đang bị bệnh", cô dâu tương lai tâm sự.

Hướng Dương