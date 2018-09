Người phụ nữ có hai âm đạo tiết lộ 'chuyện ấy'

Vách ngăn ở giữa hai bộ phận sinh dục nữ che mất điểm G nhưng cô gái cảm thấy 'chuyện ấy' khá thú vị và tốt đẹp.

Ảnh minh họa

Theo Daily Star, những tiết lộ thầm kín của người phụ nữ có nickname NurseryRN được công khai trong phần Ask Me Anything trên trang Reddit, nơi cô thẳng thắn chia sẻ về những bất lợi khi sinh ra đã có tới hai bộ phận sinh dục nữ.

"Tôi là một cô gái có hai âm đạo. Tôi ngoài 20 tuổi. Tôi phát hiện mình có hai tử cung, hai buồng trứng và hai âm đạo khi 16 tuổi. Bác sĩ từng nói rằng tôi có thể mang thai ở cả hai tử cung", cô gái giới thiệu.

Sau khi biết điều này, các thành viên của Reddit đều thắc mắc không biết việc có hai âm đạo sẽ ảnh hưởng như thế nào tới đời sống tình dục của cô gái.

"Chuyện ấy của tôi khá tốt, tùy vào bên âm đạo nào được "trưng dụng". Hai âm đạo nằm cạnh nhau, tuy nhiên do cái bên trái nhỏ hơn nên nó hơi đau trong lúc quan hệ", cô gái trả lời.

NurseryRN cũng tiết lộ thêm vách ngăn hai âm đạo đã che mất điểm G nên cô khó đạt được khoái cảm. Ngoài những điều này thì mọi thứ khác đều tốt đẹp.

Cô gái trẻ cũng chia sẻ cô có hai ống dẫn trứng, mỗi bên gắn với một tử cung và mỗi tháng chỉ có kinh nguyệt một lần. Tuy bác sĩ khuyên cô nên dùng hai miếng băng vệ sinh vào kỳ đèn đỏ nhưng cô thấy hơi khó chịu nên chỉ dùng một mà thôi.

Ngoài ra, cô cho rằng mình có thể mang thai với hai người đàn ông khác nhau nếu cùng làm "chuyện ấy" trong một đêm. Khi đó, do thay đổi hormone trong lúc có thai nên chu kỳ kinh nguyệt cũng sẽ tạm ngừng hoạt động.

Hướng Dương