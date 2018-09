Người phụ nữ chết bất thường trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Người chồng trình báo vợ tử vong do treo cổ nhưng gia đình nghi vấn nạn nhân bị sát hại, tạo hiện trường giả.

Ngày 22/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Cao (38 tuổi, ở xã Tân Khang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Nhà chức trách cho hay sáng một ngày trước, chồng chị Cao hốt hoảng thông báo với người thân rằng vợ mình đã treo cổ chết tại nhà.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Người thân kiểm tra, phát hiện thi thể nạn nhân phát hiện có nhiều vết thương ở cổ và trên người. Nghi ngờ chị Cao tử vong bất thường, có thể do bị sát hại, nên gia đình trình báo công an.

“Nguyên nhân vụ án có phải do người chồng gây ra hay không thì công an chưa xác định", ông Cao Bá Trịnh, Chủ tịch UBND xã Tân Khang, nói và cho hay chị Cao đã được gia đình làm lễ an táng theo phong tục địa phương. Chồng nạn nhân bị công an triệu tập để thẩm vấn.

Theo chính quyền địa phương, chị Cao lấy chồng được 6 năm và đã có hai con nhỏ. Thời gian gần đây, hai người thường xuyên mâu thuẫn, xô xát, khiến hàng xóm phải nhiều lần can ngăn.