Người phụ nữ bị tàu hỏa húc văng gần chục mét

Rạng sáng nay, được cho là thiếu quan sát khi băng qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt, chị Thanh bị tàu húc tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Huỳnh.

4h10 ngày 24/11, chị Châu Thị Thu Thanh (40 tuổi) ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) khi đi qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn Chính Nghĩa, xã An Phú (TP Tuy Hòa) bị tàu lửa tông và hất văng xuống ruộng cách đường ray gần chục mét, tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân bị kéo lê hơn 400 m, hư hỏng hoàn toàn, đường sắt Bắc - Nam tê liệt hơn một giờ.

Theo ông Huỳnh Việt Cường, Trưởng Công an xã An Mỹ, thời điểm bị tai nạn chị Thanh đang chạy xe máy đi chợ. Do trời tối, khi qua đường dân sinh, chị này thiếu quan sát nên đã va chạm với tàu lửa.

Người dân địa phương cho biết, đoạn đường ngang dân sinh giao với đường sắt xảy ra tai nạn chưa lắp đặt đèn tín hiệu và gác chắn tàu nên thường xuyên xảy ra tai nạn chết người.

Lê Huỳnh