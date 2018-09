Người phụ nữ bị rải hàng nghìn ảnh nude khắp chợ

'Sau vụ việc, mọi người coi thường tôi, chồng cũ hành hung còn con tôi đi học bị các bạn chửi bới, lăng mạ', nạn nhân cho biết.

Tại khu vực chợ Mái Dầm thuộc thị trấn Mái Dầm (Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), chị Nguyễn Thị Xuân Tú (37 tuổi, ngụ thị trấn Mái Dầm) bị tung hàng nghìn bức ảnh khỏa thân khiến nhiều người dân bàn tán xôn xao. Người tung ảnh khỏa thân của nạn nhân là bà Huỳnh Thị Kim Nguyệt (43 tuổi), gần nhà chị Tú.

Theo đơn trình báo của nạn nhân, chị biết sự việc từ ngày 28/9 khi nhiều người bàn tán rằng đã được xem, thậm chí đang giữ những bức hình khỏa thân của chị Tú. Tìm hiểu sự việc, chị Tú được biết người giữ những tấm hình là bà Nguyệt, một người sinh sống cách nhà chị không xa, trước đây có quan hệ thân thiết, nên tới yêu cầu trả lại chùm ảnh. Tuy nhiên thấy thái độ của chị hung hăng, bà Nguyệt không trả, thậm chí còn bảo: “Tôi nghe người ta nói mua hình cô giá 500.000 đồng một tấm, tôi có hơn 20 tấm, vậy cô trả 10 triệu rồi tôi đưa”.

Sau đó nạn nhân gửi đơn tố cáo lên công an thị trấn Mái Dầm, nhưng sau hơn một tháng sự việc vẫn chưa được giải quyết. Đến ngày 1/11, chị Tú sững sờ khi biết chùm ảnh nhạy cảm của mình xuất hiện lần thứ 2 ở chợ. Tuy nhiên khác với lần trước, lần này lên tới hàng nghìn bức ảnh, rải khắp nơi.

“Nhiều người còn trao đổi với nhau để xem, có người chụp lại làm hình nền điện thoại, một số khác gạ tôi mua lại với giá 500.000 đồng một tấm. Sau vụ việc, mọi người coi thường tôi, chồng cũ hành hung tôi vì làm anh ấy xấu mặt. Con gái đi học về nói bị các bạn chửi bới, lăng mạ”, chị Tú đau khổ cho biết.

Sau khi cả nghìn bức ảnh khỏa thân của mình được rải khắp chợ, chị Tú đã ngất xỉu.

Tuy nhiên, bà Nguyệt lại cho rằng, câu chuyện trên do chị Tú thêu dệt ra. Bà Nguyệt kể có anh ruột tên Lâm tại TP Cần Thơ, thời gian trước vợ người này phát hiện trong máy điện thoại của chồng có hình chị Tú nên đã mang sang đưa cho bà Nguyệt.

Nghi ngờ chị Tú dụ dỗ ông Lâm, bà Nguyệt muốn "dạy cho nó một bài học” nên đã đi rửa hàng chục bức hình. Không may sau đó bà làm mất chúng, rồi thấy ảnh đó xuất hiện tại chợ Mái Dầm. Bà này còn cho hay chị Tú là "trùm giang hồ" tại đây và khi phát hiện chị ta quan hệ với ông Lâm nên có ý mang câu chuyện ra để họ hàng phân giải.

Tuy nhiên, chị Tú bác bỏ thông tin trên và nói rằng mình không biết ông Lâm là ai. “Ông ta ở Cần Thơ còn tôi ở Hậu Giang thì sao mà biết nhau, lại càng không thể gặp gỡ hay hẹn hò vì quá xa. Còn chuyện tôi là "trùm giang hồ", có đàn em thì lại càng không đúng. Bởi nếu bị tung hình như vậy, tôi đã cho người đến dọa nạt rồi chứ tại sao phải tự tới xin hình rồi báo công an, vừa mất thời gian lại vừa bị nhiều người biết”, chị Tú tâm sự.

Cũng theo chị Tú, những bức hình nhạy cảm kia là ảnh ghép của ai đó nhằm hạ nhục chị trước mọi người. Người ghép ảnh theo chị Tú là bà Nguyệt vì 2 người đã có mâu thuẫn từ trước. Chị Tú mở quán cà phê tại chợ Mái Dầm, sau đó người em của bà Nguyệt tới mở quán bên cạnh.

“Tuy nhiên với giá rẻ, ngon hơn nên tôi luôn giành được khách, còn quán cô em kia chỉ lay lắt. Tôi đoán cô ta bàn với chị mình loại bỏ tôi nên nhiều lần họ sinh sự, thậm chí còn ăn cắp, đập phá đồ đạc của tôi. Tôi đã phải bỏ quán cà phê ấy để giữ hòa khí, vậy mà họ vẫn chưa chịu buông tha”, chị Tú nói.

Cơ quan công an thị trấn Mái Dầm cho biết đã tiếp nhận đơn của chị Tú, mời các người liên quan lên làm việc. Những bức hình nhạy cảm rải ở chợ cũng đã thu hồi hết. Tuy nhiên do sự việc nghiêm trọng, công an thị trấn đã chuyển giao hồ sơ lên công an huyện Châu Thành để điều tra làm rõ.

Theo Đất Việt

* Tên nạn nhân đã được thay đổi