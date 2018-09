Người phụ nữ béo nhất thế giới giảm được gần 230 kg

Catrina Raiford, người phụ nữ Mỹ từng nặng 432 kg, đã giảm được một nửa trọng lượng cơ thể sau nhiều năm nỗ lực.

Catrina Raiford thời đỉnh cao của cân nặng. Ảnh: PA Real Life

Catrina Raiford, 38 tuổi, đến từ Tampa, bang Florida, Mỹ từng bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ. Ngày đó, để tự an ủi mình, cô chỉ biết vụng trộm ăn các đồ nhẹ có chứa nhiều đường.

Năm 12 tuổi, Catrina đã trở nên to béo tới mức mẹ cô phải tự may đồ cho con gái do không cửa hàng nào trong thành phố có đồ vừa với kích cỡ. Năm 14 tuổi, Catrina nặng 203 kg, khiến cô phải vào trung tâm điều trị tâm lý trong khoảng 8 tháng.

Các bác sĩ hy vọng động thái này sẽ giúp cô vượt qua thói ăn uống không kiểm soát, tuy nhiên cân nặng vẫn tiếp tục tăng lên. Dần dần, Catrina béo tới mức cô không thể rời khỏi nhà. Kết quả là cô chỉ biết gặm nhấm những ngày tháng đau khổ bằng cách ăn và xa lánh mọi người.

Vì gặp khó khăn trong việc đi lại, Catrina cũng bị mất việc và buộc phải chuyển về sống chung với mẹ. 5 năm sau đó, mọi sinh hoạt của cô diễn ra trên giường vì không thể di chuyển.

"Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời tôi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chết quách đi", The Sun dẫn lời Catrina nói.

Tuy nhiên, năm 2003, người phụ nữ này đã có động lực thay đổi mình sau khi chuyên viên y tế buộc phải phá một bên tường nhà để giải cứu cho Catrina do cô bị khó thở.

"Đó là điều tồi tệ nhất từng xảy đến với tôi. Nhưng cũng là điều cứu mạng tôi", cô cho biết.

Catrina của hiện tại đã giảm được gần 230 kg so với trước. Ảnh: PA Real Life

Với quyết tâm đó, Catrina kiên trì thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt. Nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia, chế độ ăn ít calorie và tập thể dục nhẹ nhàng, cô đã giảm được 133 kg. Sau đó, Catrina tiếp tục phẫu thuật thắt dạ dày và hiện giảm được tổng cộng gần 230 kg.

Người phụ nữ 38 tuổi cho biết cô vẫn hy vọng có thể gầy hơn nữa cũng như loại bỏ được toàn bộ phần da thừa ở chân, bụng và cánh tay từ việc giảm cân.

"Các bác sĩ nói rằng tôi cần giảm cân để tránh gặp phải biến chứng về sức khỏe, nhưng số da thừa này khiên tôi thấy mình thật nặng nề. Năm ngoái, tôi mua bộ bikini đầu tiên trong đời và rất lấy làm hạnh phúc. Tôi không muốn chỗ da thừa này bị loại bỏ đi để cải thiện ngoại hình, mà chỉ là để giúp tôi trở nên khỏe mạnh hơn. Tôi ở trên giường lâu quá rồi và giờ tôi muốn được tự do bay nhảy, được chạy bộ, đến phòng tập gym ba hoặc bốn lần một tuần", cô nói.

Catrina đã lập một trang GoFundMe kêu gọi mọi người giúp đỡ để cô có đủ 10.000 USD cho ca phẫu thuật cắt bỏ da thừa.

Hướng Dương