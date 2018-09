Người phụ nữ 20 năm vác 'bụng bầu' do đại tràng bất thường

Bụng phình to như sắp sinh, người phụ nữ 41 tuổi được các bác sĩ xác định nguyên nhân do đại tràng dài bất thường.

Người bệnh cho biết chị bắt đầu bị chứng táo bón từ khi còn trẻ, tình trạng này cứ nặng dần. "Tôi chạy chữa nhiều nơi và dùng đủ mọi loại thuốc nhưng không khỏi. Bụng cứ phình to và người mỗi ngày một yếu dần", bệnh nhân nói.

Đại tràng của bệnh nhân dài bất thường khiến chất thải ùn ứ gần 20 năm. Ảnh phim X-Quang

Tại Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), bệnh nhân được bác sĩ xác định nguyên nhân khiến bụng phình to là do lượng chất thải khổng lồ không được đưa ra ngoài.

"Để tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gây ùn ứ, chúng tôi đã tiến hành chụp X-quang và bất ngờ phát hiện đại tràng của người bệnh dài hơn rất nhiều so với người khác. Chính chiều dài này đã khiến chất thải không thể thoát ra ngoài", bác sĩ Phan Văn Sử, người trực tiếp điều trị cho biết.

Từ kết quả chẩn đoán, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt ngắn đoạn đại tràng thừa bằng phương pháp nội soi. "Chúng tôi đã cắt bỏ gần một mét đại tràng và nối lại cho người bệnh thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn tốt, hệ tiêu hóa đã lưu loát như người bình thường", ông Sử nói.

Cũng theo bác sĩ Sử, táo bón là chứng bệnh thường gặp ở nữ giới, bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả nguyên nhân do đại tràng có cấu trúc bất thường. "Nếu không can thiệp sớm, người bệnh có thể gặp những biến chứng nguy hiểm", ông Sử nói.

Thiên Chương