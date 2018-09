Người nước ngoài thuê ôtô đi cướp như phim ở TP HCM

Nhóm này vờ mua hàng rồi giật tiền của người bán, nhảy lên ôtô chạy mất. Khi bị đuổi gần đến nơi, chúng ném một nắm tiền để đánh lạc hướng.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang truy bắt một nghi can người Pakistan mang tên Murtaza (27 tuổi). Nghi can này cùng ba người đồng hương nhập cảnh vào TP HCM từ đầu tháng 6 với danh nghĩa du lịch nhưng nghi vấn đã câu kết với nhau thuê ôtô để đi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Murtaza cùng ba người Pakistan khác nhập cảnh vào TP HCM từ ngày 1/6 và thuê khách sạn ở quận 7 lưu trú. Phía khách sạn cho biết, nhóm người này bất ngờ bỏ trốn vào ngày 12/6 không thanh toán tiền phòng.

Tối 9/7, chị Vân (ngụ quận Bình Thạnh) bày bán chăn, gối trên thành cầu Nguyễn Hữu Nghĩa (quận 1) thì một nhóm người nước ngoài đi ôtô đỗ lại gần. Sau đó, hai phụ nữ từ trên xe xuống đến quầy hàng của chị Vân xem hàng và một người đàn ông từ trên ôtô bước xuống rút ra tờ 500.000 đồng chỉ vào cái áo gối tỏ ý muốn mua.

Nghi can Murtaza. (Ảnh chụp lại từ hộ chiếu)

Khi chị Vân rút xấp tiền trong túi ra để trả lại tiền, người khách này liền giật xấp tiền định bỏ chạy, may mà chị nhanh tay giật lại được. Trong lúc các nghi can giật tiền lên ôtô tẩu thoát, chị Vân kiểm tra thấy mất 17 triệu đồng nên vội lấy xe máy vừa đuổi theo vừa tri hô.

Nhóm nghi can bỏ chạy đến ngã tư gần chợ Bà Chiểu thì gặp đèn đỏ, thấy nạn nhân đuổi sát đến nơi, chúng liền mở cửa kính ném ra một xấp tiền để đánh lạc hướng. Trong khi người đi đường phụ nhặt giúp được 3,2 triệu đồng trả cho chị Vân thì chiếc ôtô đã chạy mất hút.

Tuy nhiên, một đôi nam nữ đi đường chứng kiến sự việc đã đuổi theo nhóm cướp giật, đồng thời báo cho một tổ cảnh sát giao thông đang tuần tra trên đường. Do bị cảnh sát truy đuổi, nhóm nghi can chạy đến trước nhà hàng Vườn Phố, đường Phổ Quang, quận Tân Bình thì dừng xe và 4 người trên xe nhảy xuống chạy bộ. Tổ Cảnh sát giao thông thuộc đội Tân Sơn Nhất đã bàn giao ôtô cho Công an quận 1 thụ lý điều tra.

Qua xác minh, công an nắm được chiếc xe mà nhóm cướp giật bỏ lại là của một người đàn ông ngụ quận Tân Phú cho Công ty Việt Linh ở quận Tân Bình thuê. Sau đó Công ty Việt Linh cho một người tên Murtaza, quốc tịch Pakistan thuê lại. Khi được cho nhận dạng qua ảnh, chị Vân đã xác định chính Murtaza là người giật tiền của mình.

Do vụ án có yếu tố nước ngoài nên vụ việc đã được chuyển giao cho Đội 9 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP HCM thụ lý.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên nhân vật đã được thay đổi