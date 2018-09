Người mẹ tự tử cùng 2 con để lại thư xin lỗi

'Con là đứa con không ngoan nên xin lỗi ba mẹ hai bên nội ngoại, xin lỗi chồng. Con xin phép được chết và mang theo 2 con đi chung'.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án Giết người để điều tra việc 3 mẹ con Đỗ Thị Ái Nguyên, 30 tuổi, ở huyện Cần Giuộc (Long An) tử vong tại nhà riêng.

"Đây rõ ràng là vụ án giết người, nếu muốn chứng minh người mẹ đã ra tay với các con mình thì cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án để làm các bước trưng cầu giám định, thu thập bằng chứng nhằm có kết luận chính xác, khách quan", một cán bộ điều tra cho hay.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, nơi 3 mẹ con bị tử vong. Ảnh: Quốc Thắng.

Trước đó, sáng 19/11, mẹ chồng chị Nguyên không thấy con dâu mở cửa đưa 2 con lớp 4-5 đi học nên vào hỏi thăm. Cửa chỉ khép hờ, bà bước vào trong thì ngã quỵ khi thấy 3 mẹ con chị Nguyên đã chết.

Thi thể người mẹ trong tình trạng hai tay giơ khỏi đầu, dưới giường, gần lối ra vào. Người con trai và con gái nằm trên giường. Tất cả đều có vết thương sâu ở cổ, xung quanh rất nhiều máu. Khi vụ việc được phát hiện, người chồng đang đi làm ở Bến Tre.

Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ Công an đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An điều tra, khám nghiệm hiện trường, tử thi 3 mẹ con. Hiện trường không có xáo trộn, không có dấu hiệu các nạn nhân chống cự, con dao dính máu là của gia đình, nằm gần thi thể chị Nguyên...

Lá thư tuyệt mệnh được Cơ quan điều tra tìm thấy trong quá trình khám nghiệm hiện trường dài nửa trang giấy với nội dung: "Gửi cha mẹ hai bên nội ngoại, chồng... Con là đứa con không ngoan... nên con xin lỗi ba mẹ hai bên nội ngoại, xin lỗi chồng. Con xin phép được chết và mang theo 2 con của con đi chung với con".

Người thân cho biết gần đây chị Nguyên có biểu hiện trầm cảm. Lo lắng cho con dâu, chiều trước hôm xảy ra án mạng, mẹ chồng chị dắt đi lên thầy thuốc chữa bệnh. Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tình nghi chị này đã giết các con rồi tự tử.

Vợ chồng chị Nguyên còn có con gái lớn 12 tuổi, từ nhỏ đã sống với ông bà nội cách đó chừng 500 m.

VnExpress