Người mẹ trong gia đình chết cháy đang mang thai

'Mới chiều qua, em tôi còn khoe đi siêu âm thai 3 tháng. Lần này là bé gái nên hai vợ chồng nó mừng lắm. Ai ngờ đau đớn thế này', chị gái nạn nhân nói.

Danh tính các nạn nhân trong vụ cháy lúc rạng sáng nay tại số nhà 14 ngõ 136 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã được xác định. Đây là gia đình gồm 3 thế hệ cùng chung sống, gồm cụ ông Nguyễn Thúy Điều (sinh năm 1932), cụ bà Lưu Thị Phượng (sinh năm 1933), vợ chồng người con trai là Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1968), con dâu là Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1970) và hai cháu trai Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1995, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Hàng hải Việt Nam) và Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2002, học sinh lớp 7 trường THCS Trần Phú, Hải Phòng).

Theo lời hàng xóm cạnh nhà nạn nhân, vào khoảng thời gian có cháy, họ có nhận được cuộc điện thoại của chị Kiều gọi cứu. Nghe không rõ nên hàng xóm gọi lại thì không còn thấy tiếng trả lời.

Người hàng xóm vội vã dậy chạy sang thì phát hiện lửa, khói từ phía nhà chị Kiều bốc ra. Thấy vậy, mọi người liền hô hoán nhau chạy tới ứng cứu. Cửa kính ngôi nhà vỡ toang, riêng cửa xếp không mở được nên một số người chạy về lấy xà beng phá cửa.

Tài sản trong gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lúc này, lực lượng cứu cháy cũng đã tới nhưng do trong nhà chứa hàng tấn vải may (nhà anh Minh, chị Kiều làm nghề may thời trang) ở tầng dưới nên lửa bốc cháy dữ dội. Toàn bộ các thành viên đều nằm ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà. Khi lửa cháy bốc lên, toàn bộ tầng 2 kết cấu bằng gỗ đã bị đổ sập.

Chị Nguyễn Thị Bích Nga (51 tuổi, chị gái của anh Minh) nước mắt lưng tròng cho biết: "Mới chiều qua, em dâu tôi (chị Kiều) còn khoe đi siêu âm thai 3 tháng. Lần này là bé gái nên hai vợ chồng nó mừng lắm. Ai ngờ đau đớn thế này...".

Ít giờ sau vụ cháy, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo công bố thông tin ban đầu. Đại tá Hoàng Xuân Khu, đại diện Sở Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng cho biết, 5h15 sáng 29/12, Trung tâm 114 nhận được hàng loạt tin báo cháy. Sau 10 phút, Sở triển khai ba xe cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Do ngõ 136 Nguyễn Đức Cảnh chật hẹp, ngôi nhà nằm sâu bên trong nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Khói lửa lan nhanh và có nguy cơ lây sang trụ sở Công an phường Cát Dài phía lưng nhà. Sau 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận bên trong nhà số 14, khói vẫn âm ỉ bốc lên.

Thi thể các nạn nhân được chuyển khỏi hiện trường.

Khi phá được hệ thống cửa chính, tầng một ngôi nhà có hàng tạ vải tập kết ngay trước cửa ra vào đã bị cháy đen, hai xe máy cùng máy khâu và nhiều vật dụng cháy trơ khung; mái trần tầng một đổ sập. Toàn bộ người trong nhà đã tử vong. Đến 8h30 sáng cùng ngày, xác các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, đến nhà tang lễ.

Nguyên nhân khiến cả 6 người tử nạn được Sở PCCC xác định là do ngôi nhà không có cửa thoát hiểm, xung quanh được rào sắt cẩn thận; thời điểm cháy vào lúc mọi người ngủ say nên bị ngạt khói, ngất và tử vong.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc khắc phục, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Hải Phòng, thừa nhận: "Điều đau lòng nhất là chúng ta không cứu được một ai".

Ông Bình thông tin thêm, thành phố đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp, chỉ đạo cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy, dẫn đến chết người. Thành phố, quận Lê Chân hỗ trợ mỗi nạn nhân 15 triệu đồng.

Theo Giadinh.net.vn, VnExpress