Người mẹ trẻ ôm con 4 tháng tuổi nhảy cầu tự tử

Bế theo con nhỏ, người phụ nữ leo qua thành cầu gieo mình xuống sông Lam mất tích.

Chiều này 28/4, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục chèo thuyền thả lưới trên sông Lam, khu vực chân cầu Bến Thủy, nối Nghệ An - Hà Tĩnh để tìm thi thể hai mẹ con nhảy cầu sáng sớm nay.

Nơi hai mẹ con nhảy cầu tự tử sáng nay.

Theo các nhân chứng, vào khoảng hơn 8h sáng nay, một số người tham gia giao thông qua cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam thấy một người phụ nữ khoảng 25 tuổi bế theo một cháu bé rời khỏi xe taxi.

Khi chiếc taxi quay đầu đi thì người phụ nữ này để lại một túi đồ gần lan can cầu rồi bất ngờ ôm theo cháu bé leo qua lan can gieo mình xuống sông. Một số người phát hiện vụ việc hô hoán nhưng không kịp can ngăn. Cả hai nạn nhân bị nước cuốn chìm.

Nạn nhân là hai mẹ con quê ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Sáng nay, người phụ nữ này đưa theo con gái nhỏ 4 tháng tuổi cùng với người thân từ quê nhà tới thành phố Vinh khám bệnh.

Trong lúc người thân đang làm thủ tục tại bệnh viện thì người phụ nữ lại bắt taxi đưa con ra cầu rồi tìm đến cái chết.

Phương Linh