Người mẹ nghèo đã 'chôn sống' con trong lùm cây

Chị Trúc khai "sinh con mà không có tiền mua quần áo cho bé nên quẫn trí", túm đứa trẻ và mang theo con dao ra lùm cây.

Sáng 4/10, trung tá Phan Thanh Hồng, Trưởng công an phường An Bình, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đã xác định được cha mẹ bé gái sơ sinh được cho là bị "chôn sống" trong lùm cây ở xóm Ngã Cái là vợ chồng anh Trương Văn Nhân (43 tuổi) và vợ Lê Thị Cẩm Trúc (39 tuổi), ngụ khu vực 8, phường An Bình.

Chị Trúc thừa nhận do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị không nghề nghiệp, còn chồng phụ hồ chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng mỗi ngày nên không đủ lo cho 2 đứa con ăn học. 19h ngày 2/10, lúc chồng không có nhà, chị Trúc một mình vượt cạn, sinh con thứ 3 rồi bỏ bé gái vào túi ni lông, quấn bên ngoài một lớp bao loại đựng gạo mang ra lùm cây cách nhà hơn 10 m bỏ.

Theo quan hệ họ hàng, đứa bé bị bỏ rơi gọi vợ chồng bà Công bằng bác. Ảnh: Trà Giang

Đần 21h ngày 2/10, ông Trương Văn Duyên đi mua thuốc lá ngang lùm cây nghe tiếng khóc trẻ thơ. Ông này soi đèn vào phía sau hàng rào cây cảnh phát hiện đứa bé bị "chôn sống" dưới lớp đất mỏng, chỉ còn nhô ra khuôn mặt. Ông này gọi mẹ và hàng xóm xung quanh tìm cách cứu cháu bé. Sau đó vợ chồng bà Đỗ Thị Công đã mang bé sơ sinh đến trạm y tế gần đó cấp cứu. Ngày 3/10, bà Công đưa bé về nhà, đặt tên là Trúc Mai vì "phát hiện gần nhà chị Trúc, bé nằm dưới gốc mai" và nếu không có ai đến nhận bà sẽ đến phường làm thủ tục nhận bé gái làm con nuôi.

Sáng 4/10, cơ quan chức năng đã làm rõ thân phận bé gái, song vợ chồng bà Công vẫn chưa giao Trúc Mai cho cha mẹ ruột dù 2 gia đình là họ hàng của nhau.

Khai với công an địa phương, chị Trúc bảo "sinh con mà không có tiền mua quần áo cho bé nên quẫn trí", nghĩ đến chuyện bỏ đi đứa bé. Lúc túm con mới sinh ra lùm cây, chị Trúc mang theo con dao để đào một chút đất, bỏ bé gái xuống rồi vội vào nhà. Lúc mọi người phát hiện bé gái, vợ chồng chị Trúc không có mặt. Hôm sau sản phụ này ra sân chặt củi nhằm đánh lừa láng giềng xung quanh rằng chị không sinh con.

"Sức khỏe chị Trúc rất yếu, chưa khai báo được nhiều. Công an quận đang thụ lý điều tra xem có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không. Trước mắt vợ chồng bà Công muốn nuôi đứa bé, khi nào có quyết định của cơ quan chức năng về việc giao lại cho cha mẹ ruột thì chấp hành", vị Trưởng công an phường cho biết thêm.

Tùng Dương