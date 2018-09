Người mẹ hai con mất tích bí ẩn ở Nghệ An

Chị Thắm tắm và ru các con ngủ rồi đi đâu không ai biết. Sau khi chị mất tích, người nhà phát hiện xe máy của chị trên núi Dũng Quyết (Nghệ An).

Gia đình anh Võ Quốc Dũng (nhân viên một công ty công nghệ ở Nghệ An) đang tìm kiếm chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (30 tuổi, vợ anh Dũng, nhân viên giám sát Trạm thu phí Bến Thủy) mất tích 10 ngày trước.

Sáng ngày 28/12/2015, vợ anh Dũng rời nhà trên chiếc xe máy màu vàng. Trước khi đi, chị tắm cho con, ru con ngủ và để lại 2 triệu đồng cùng chiếc điện thoại thường dùng.

Bức ảnh mới nhất mà chị Thắm chụp chung hình với con trai đầu.

Trước khi rời nhà, chị Thắm nói với mẹ là có cuộc họp ở cơ quan. Đến 13h cùng ngày, chưa thấy con về nên mẹ chị Thắm báo cho anh Dũng. Anh Dũng liền gọi lên cơ quan của vợ và họ cho biết là không có cuộc họp nào cả nên gia đình mới tá hỏa đi tìm.

Trước khi mất tích, chị Thắm để lại tiền, điện thoại và gửi xe máy tại bãi gửi xe trên núi Dũng Quyết, TP Vinh (Nghệ An). Không thấy vợ về, anh Dũng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích vợ.

Sáng 29/12, gia đình đã nhờ đến lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An rà soát kỹ khu vực phát hiện ra chiếc xe. Công an đã kiểm tra camera giám sát tại Trạm thu phí cầu Bến Thủy, tìm kiếm 2 bên bờ sông Lam... nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chị Thắm đâu.

Anh Dũng và người thân đang tích cực tìm kiếm.

10 ngày vợ mất tích, anh Dũng cùng bạn bè và người thân tìm kiếm khắp khu vực núi Dũng Quyết, các sông, ao, hồ, nhà nghỉ… nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích. “Cả nhà rất lo lắng, hai đứa con đang rất nhớ mẹ, suốt ngày khóc lóc. Các bé còn quá nhỏ, chúng đang rất cần mẹ…”, anh Dũng nghẹn lại.

Anh Dũng và chị Thắm là bạn học cấp 3 và đại học với nhau. Hiện tại, anh chị có 2 con (bé trai hơn 3 tuổi và bé gái mới sinh được 3 tháng). Sau khi sinh bé gái, chị Thắm có dấu hiệu trầm cảm. Anh Dũng đã đưa vợ đi Hà Nội chữa trị, thuốc thang và bệnh tình đã tốt lên.

Hiện, gia đình anh đã liên hệ với Công an tỉnh Nghệ An nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Tùng Dương