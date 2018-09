Người mẹ giết con khóc nức nở tại tòa

Trong lúc quẫn trí vì con gái cũng mắc bệnh nan y từ mình, An giết con rồi quyên sinh nhưng bất thành.

Ngày 24/8, gần một năm sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thị Hoài An (26 tuổi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Giết người.

An sau phiên xử. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo nội dung vụ án, An kết hôn với anh Tân và có một con chung là cháu Anh Thư (13 tháng tuổi). Vợ chồng họ ở cùng với cha mẹ ruột tại huyện Nhà Bè. Do bị bệnh thiếu máu não bẩm sinh, thường ngày An không làm được việc nặng, chỉ ở nhà chăm người cha bị tai biến và con nhỏ.

Anh Tân đi làm phụ hồ xa, mỗi tuần chỉ về nhà một lần. Do con nhỏ cũng mắc bệnh di truyền và chuyển sang ung thư, cuộc sống gia đình khó khăn nên vợ chồng An xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, người chồng dọa sẽ ly hôn.

Bế tắc trong cuộc sống, cả hai mẹ con cùng bị bệnh nan y nên An nảy sinh ý định giết con rồi tự vẫn. Tối 16/10/2014, khi con gái đang ngủ, An lấy gối đè lên mặt cho đến khi cháu bé bất động. Ôm thi thể con vào lòng, An dùng dao tử tự. Hàng xóm sau đó phát hiện vụ việc đưa cả hai mẹ con đến bệnh viện nhưng không cứu được cháu bé.

Tại tòa hôm nay, An nói trong nước mắt, cho rằng vì hoàn cảnh quá túng thiếu, cả hai mẹ con đều bệnh nặng nên muốn cùng còn "sang thế giới bên kia".

Nhận định hành vi của An là đặc biệt nguy hiểm, giết con nhỏ nên cần phải xử lý nghiêm. Song, do bị cáo cũng đang bị bệnh hiểm nghèo, người đại diện bị hại có đơn bãi nại... nên tòa giảm cho chị ta một phần hình phạt, tuyên mức án 9 năm tù.

Bình Nguyên