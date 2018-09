Người mẹ giết 3 con ở Hà Giang bình thản khai nhận hành vi

Bực tức chồng, Mấy đã mua thuốc diệt chuột về trộn vào cơm cho 3 con ăn. Thấy con không sao, Mấy liền lấy dây nhựa xiết cổ con rồi đốt nhà.

Liên quan đến vụ việc người mẹ nhẫn tâm sát hại 3 đứa con ở xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, Hà Giang rồi lên rừng lẩn trốn, hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Phàn Mùi Mấy (sinh năm 1991) đồng thời lấy lời khai ban đầu.

Tại cơ quan công an, Mấy tỏ ra khá bình thản, trả lời rành rọt từng câu hỏi của cán bộ điều tra. Bố mẹ mất sớm, từ nhỏ Mấy ở với chú ruột. Năm 20 tuổi Mấy gặp và lấy Triệu Mềnh Chán. 5 năm ở với nhau, có 3 mặt con nhưng giữa hai vợ chồng Mấy hay xảy ra mâu thuẫn. Bản thân Mấy cũng không có bệnh tật gì.

Theo lời khai, chiều 15/8, chồng Mấy là anh Triệu Mềnh Chán (30 tuổi) có đưa mẹ ruột sang xã khác ăn rằm tháng 7. Do không muốn chồng đi nên Mấy ngăn cản nhưng bất thành. Trong cơn bực tức, Mấy để các con ở nhà, đi bộ xuống trung tâm xã (cả đi và về mất 2 tiếng đồng hồ) đến quầy bán thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc diệt chuột.

Công an tỉnh Hà Giang lấy lời khai Phàn Mùi Mấy.

Về đến nhà, Mấy trộn thuốc diệt chuột vào cơm rồi đưa cho các con cùng ăn. Sau đó, 4 mẹ con lên giường nằm. Khoảng 21h Mấy tỉnh dậy, thấy các con và mình không sao, cô ta liền lấy dây nhựa xiết cổ các con rồi phóng hỏa đốt nhà rồi bỏ trốn vào rừng sâu.

Phát hiện ra sự việc, bà con làng xóm, công an xã nhanh chóng dập lửa. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, mọi người báo với Công an huyện Xín Mần. Đoạn đường từ trung tâm huyện đến hiện trường phải mất 40km và khoảng hơn 1 tiếng đi bộ, nên hàng chục trinh sát trong cơn mưa lớn, đường trơn trượt, leo núi 5h sáng cùng ngày mới đến nơi.

Lúc này, lửa đã tắt nhưng tàn khói vẫn âm ỉ bốc lên, điều đau lòng khi các anh chứng kiến nơi góc nhà, chiếc giường ngủ bị cháy phát hiện thi thể các cháu Triệu Mùi Mụi (5 tuổi), Triệu Vàng Chòi (3 tuổi) và cháu Triệu Thị Huệ, 14 tháng tuổi bị lửa thiêu đã tử vong.

Ngay khi xác định được nghi phạm, lực lượng công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nghi can. Đến khoảng 20h ngày 16/8, nghi can Phàn Mùi Mấy đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo An Ninh Thủ Đô