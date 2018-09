Người mẹ bỏ rơi bé trai trên taxi làm giấy tờ nhận con

Chị Vân (22 tuổi), người được cho là mẹ bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi, đã đến bệnh viện Từ Dũ làm lại giấy chứng sinh nhằm bổ sung thủ tục đón con về.

Công an phường 16, quận 4 (TP HCM) cho biết, ngày 17/12, chị Vân đã hoàn tất thủ tục cấp lại CMND. Chiều cùng ngày, chị cũng đã liên hệ với bệnh viện Từ Dũ (nơi sinh bé Huy) xin làm lại giấy chứng sinh bởi chị cho rằng đã làm mất hồi mới sinh con trai.

Bé trai được các cán bộ ủy ban yêu thương chăm sóc. Ảnh: Kiến Tường

Trao đổi với Ngôi Sao, người phụ nữ có dáng hình gầy gò nói bằng giọng đặc sệt Nam bộ cho biết, những ngày qua rất nhớ con. Lý do bỏ rơi Huy trên taxi lúc rạng sáng là do những lời đồn đoán việc bé không phải con ruột của chồng. Cũng từ đây, gia đình cô có nhiều sóng gió. Nghĩ rằng đều là do bé gây ra nên trong lúc quẫn trí đã bỏ lại Huy trong taxi. “Tôi nghĩ do chồng không tin tưởng nên nghĩ quẩn, bỏ bé để đỡ áp lực với gia đình chồng”, Vân nói và cho biết đang rất hối hận vì hành động này, mong muốn nhận được con và chấp nhận việc thử ADN nếu cơ quan chức năng yêu cầu.

Vài ngày nay từ khi được bảo lãnh khỏi Trung tâm Nhị Xuân, Vân cho biết người có vẻ mệt và thiếu giấy tờ nên chưa đi nhận con được. “Chiều nay tôi đã liên hệ để làm giấy chứng sinh cho con rồi sẽ mang lên UBND phường 1, quận 8, để làm thủ tục. Còn bệnh viện Từ Dũ hẹn sáng mai sẽ xem xét yêu cầu của tôi", Vân nói.

Người mẹ trẻ này còn cho hay, hiện vợ chồng cô đã không còn mâu thuẫn. Người chồng đã tin tưởng trở lại và đang cùng cô nỗ lực để đưa con trai về. “Tôi đã khuyên chồng cùng xét nghiệm ADN cho rõ trắng đen nhưng anh ấy từ chối. Ảnh cho rằng đã tin tưởng và chỉ cần thử mình tôi là đủ”, Vân kể.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo UBND phường 1 (quận 8) cho hay bé trai vẫn được các cán bộ tại đây chăm sóc trong tình trạng sức khỏe tốt. “Ủy ban đã hoàn tất thủ tục và đang chờ quyết định chính thức bên Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội TP HCM, để đưa bé vào trung tâm xã hội nhằm chăm sóc tốt hơn. Nếu gia đình có đủ giấy tờ chứng minh nhân thân cậu bé chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để họ được nhận lại", vị này nói.

Trước đó, khuya 1/12, tài xế taxi Hồ Minh Thuận nhận chở người phụ nữ bế theo bé trai tại khu Trung Sơn, quận 7. Khi lên xe, cô này yêu cầu chở từ quận 7 sang quận 8 nhiều vòng, suốt nhiều giờ. Đến rạng sáng hôm sau, nữ hành khách đề nghị đưa sang khu cầu Kênh Sáng (phường 1, quận 8) để "mượn tiền người nhà trả cước taxi". "Khi đến một con hẻm, cổ bảo giữ giùm con để vào trong lấy tiền nhưng tôi chờ suốt hơn một tiếng mà không thấy quay lại", anh Thuận trình báo với Công an phường 1, quận 8.

Kiến Tường