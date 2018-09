Người mẫu Trang Trần dự kiến bị xét xử trong tháng 8

TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xét xử Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo nguồn tin của VnExpress, VKSND quận Hoàn Kiếm đã chuyển cáo trạng truy tố Trang Trần theo khoản 1 điều 257, với mức án có khung cao nhất là 3 năm tù, sang TAND quận Hoàn Kiếm. Dự kiến trung tuần tháng 8, tòa sẽ mở phiên xử.

VKS giữ nguyên tội danh như cơ quan điều tra đã khởi tố Trang Trần là Chống người thi hành công vụ (điều 257 Bộ luật hình sự).

Người mẫu Trang Trần.

Theo cơ quan công tố, rạng sáng 27/2, taxi chở Trang Trần và bạn đi ngược chiều trên phố Tạ Hiện thì bị Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) kiểm tra hành chính. Không liên quan, song người mẫu Trang Trần đã ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đồng thời có những lời lẽ lăng mạ, tấn công cán bộ tự quản. Bị đưa về trụ sở, Trang Trần tiếp tục chửi công an.

Chiều 27/2, Trang Trần được bàn giao cho Công an quận Hoàn Kiếm điều tra theo thẩm quyền. Ngày 1/3, cô đã có thư xin lỗi đến lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm. Mẹ của Trang Trần cũng đã viết xin lỗi gửi Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Buồm. Trong tháng 6, cơ quan chức năng đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Trang Trần.

Trang Trần là người mẫu tự do và diễn viên. Cô ít khi trình diễn catwalk mà chỉ tham gia một vài show diễn của nhà thiết kế có mối quan hệ thân thiết. Năm qua Trang Trần khá nổi với vai nữ phụ trong phim Hương Ga. Cô đang kinh doanh một vài quán ăn ở Sài Gòn.

Trang Trần hiện mang thai ở tháng thứ 6. Theo bà Hoàng Kim Thoa, Đoàn luật sư Hà Nội, Trang Trần có thể sẽ được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, người phạm tội là phụ nữ có thai, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Với hành vi thuộc trường hợp "tội phạm ít nghiêm trọng", Trang Trần có thể được xem xét áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, theo điều 31 Bộ luật hình sự.

VnExpress